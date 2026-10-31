Paura a Ispani: vasto incendio divampa in località Serriere

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato nel cuore della notte in località Serriere a San Cristoforo, frazione collinare del comune d’Ispani. Le fiamme hanno improvvisamente invaso un’intera area, complice anche il vento che nelle ultime ore si è abbattuto sul Golfo di Policastro. Il rogo, caratterizzato da alte lingue di fuoco visibili anche a chilometri di distanza, ha divorato velocemente la vegetazione.

Situazione sotto controllo per le abitazioni vicine

Nelle vicinanze, a circa 200 metri dal fronte del fuoco, è stata segnalata la presenza di alcune abitazioni che, fortunatamente, al momento non sarebbero in pericolo.

L’allarme e l’intervento tempestivo dei soccorsi

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il sindaco Franco Fragomeno, che ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, i quali hanno operato celermente nel tentativo di arginare e domare le fiamme. Presente sul posto anche la Polizia Municipale per la gestione della viabilità e della sicurezza.

Il primo cittadino Fragomeno e alcuni amministratori locali hanno seguito da vicino le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, che proseguiranno per l’intera nottata.