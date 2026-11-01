Seconda Categoria, Castelnuovo Cilento a punteggio pieno: 1-0 al Pro Sala e fuga in vetta. Nel girone I pareggio tra Picentina e Real Taverna, ma la capolista resta davanti

Il weekend di Ognissanti ha messo in scena una quinta giornata ricca di gol e di verdetti importanti nei gironi I e L di Seconda Categoria. Nel girone L la corsa al vertice si fa a due, con il Castelnuovo Cilento a punteggio pieno. Nel girone I la vetta resta affollata e stretta in appena due punti.

Girone L: il Castelnuovo Cilento non si ferma

Il big match di giornata sorride ai padroni di casa. Il Castelnuovo Cilento supera 1-0 il Pro Sala e arriva a quota 15 punti, il massimo possibile dopo cinque turni. Per il Pro Sala, che scivola a 10 punti, è uno stop che pesa nella lotta per le zone alte.

Alle spalle della capolista non rallenta il Real Cilento 2022, che travolge 4-0 il Pisciotta e sale a 13 punti, restando in scia a un solo successo di distanza. Per il Pisciotta, ancora a secco di punti e ultimo, la strada si fa in salita. Terzo posto, a 12 punti, per il Calcio Gregoriana, protagonista della vittoria più larga del turno: 5-0 al Caggiano.

Successo netto anche per il Sassano 2026, che archivia 4-0 la pratica Palinuro 2023 e sale a 7 punti. I rossoblù del Palinuro restano con un solo punto, penultimi.

Pareggio spettacolare tra La Cilentana Sport e Tempalta: finisce 3-3, con entrambe le squadre ferme a 5 punti. Preziosa vittoria di misura per il Fox Paestum, che supera 1-0 il Ricigliano e sale a 9 punti, attestandosi in zona playoff. Il Ricigliano resta a 2. Colpo esterno dell’Atletico San Marco, che passa 1-0 sul campo dell’Atletik e raggiunge quota 7, mentre l’Atletik si ferma a 4.

Le squadre a sud di Salerno nel girone L

Il girone L è quasi interamente “cilentano” e il peso del territorio si vede in classifica. Il Castelnuovo Cilento guida con autorità, ma il Real Cilento 2022 è lì, pronto ad approfittare di ogni passo falso. Il Fox Paestum, rappresentante della Piana del Sele e di Paestum, tiene il passo delle prime con il quinto posto. Bene il Sassano, che si rilancia, e l’Atletico San Marco, che consolida la zona centrale. Giornata amara invece per Palinuro e Pisciotta, che occupano il fondo della graduatoria, e per il Ricigliano, ancora in difficoltà. Tempalta e Cilentana Sport si dividono la posta in un pari ricco di emozioni.

Girone I, il punto

Nel girone I il match più atteso, Picentina 2022-Real Taverna, termina 2-2. La capolista allunga a 13 punti e resta davanti, ma la Picentina, a 11, tiene il passo. Ne approfitta il Santa Tecla Calcio 2019, che vince 2-1 sul campo del Pellezzano e sale a 12 punti, a un solo punto dalla vetta.

Cresce la Virtus Faiano, che passa 3-0 a Battipaglia contro l’Atletico Battipaglia 2018 e raggiunge a 11 punti la Picentina. Battipaglia ferma a 4 punti dopo il passo falso casalingo.

Colpo esterno dell’Olevanese, che si impone 3-2 sul campo del Club Pontecagnano e sale a 9 punti, agganciando lo Zenit Pontecagnano. Lo Zenit, però, incappa in un pesante 0-3 contro la Giffonese, che con questo successo sale a 7 punti e rilancia le proprie ambizioni. Per il Club Pontecagnano, ancora a zero, il bilancio resta pesante.

Gara spettacolare a Faiano, dove il Real Santa Cecilia 2025 la spunta 4-3 sull’Atletico Faiano e raggiunge quota 3. L’Atletico Faiano resta a 0 punti. Il Pellezzano, fermo a 2 punti (con una penalizzazione di un punto), chiude il turno con un’altra sconfitta. Ha riposato l’Ebvrvm 2024, a quota 4.

Le squadre a sud di Salerno nel girone I

Il girone I è un vero derby del sud di Salerno, tra Piana del Sele e Picentini. Il Pontecagnano Faiano è rappresentato da quattro squadre: Virtus Faiano in zona altissima, Zenit Pontecagnano in zona playoff e le due fanalini di coda Atletico Faiano e Club Pontecagnano. A Battipaglia l’Atletico incassa il tris dalla Virtus Faiano, mentre a Eboli l’Ebvrvm 2024 riposa a 4 punti e il Real Santa Cecilia conquista i primi punti della stagione. L’Olevanese, da Olevano sul Tusciano, si muove bene, mentre la Giffonese, da Giffoni Valle Piana, rialza la testa con un netto 3-0.

Le classifiche

Girone I

Pos. Squadra Punti 1 Real Taverna 13 2 Santa Tecla Calcio 2019 12 3 Virtus Faiano 11 4 Picentina 2022 11 5 Zenit Pontecagnano 2025 9 6 Olevanese 9 7 Giffonese 7 8 Ebvrvm 2024 4 9 Atletico Battipaglia 2018 4 10 Real Santa Cecilia 2025 3 11 Pellezzano (-1) 2 12 Atletico Faiano 0 13 Club Pontecagnano 0

Girone L