Campionati Provinciali

Seconda Categoria, Castelnuovo Cilento a punteggio pieno: 1-0 al Pro Sala e fuga in vetta. Nel girone I pareggio tra Picentina e Real Taverna, ma la capolista resta davanti

Risultati, commento e classifica della 5ª giornata di Seconda Categoria, gironi I e L. Castelnuovo Cilento vola a 15 punti, poker di Real Cilento e Sassano, Real Taverna ferma sul 2-2 ma ancora al comando

Di:
Ernesto Rocco
Campo calcio

Il weekend di Ognissanti ha messo in scena una quinta giornata ricca di gol e di verdetti importanti nei gironi I e L di Seconda Categoria. Nel girone L la corsa al vertice si fa a due, con il Castelnuovo Cilento a punteggio pieno. Nel girone I la vetta resta affollata e stretta in appena due punti.

Girone L: il Castelnuovo Cilento non si ferma

Il big match di giornata sorride ai padroni di casa. Il Castelnuovo Cilento supera 1-0 il Pro Sala e arriva a quota 15 punti, il massimo possibile dopo cinque turni. Per il Pro Sala, che scivola a 10 punti, è uno stop che pesa nella lotta per le zone alte.

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Alle spalle della capolista non rallenta il Real Cilento 2022, che travolge 4-0 il Pisciotta e sale a 13 punti, restando in scia a un solo successo di distanza. Per il Pisciotta, ancora a secco di punti e ultimo, la strada si fa in salita. Terzo posto, a 12 punti, per il Calcio Gregoriana, protagonista della vittoria più larga del turno: 5-0 al Caggiano.

Successo netto anche per il Sassano 2026, che archivia 4-0 la pratica Palinuro 2023 e sale a 7 punti. I rossoblù del Palinuro restano con un solo punto, penultimi.

Pareggio spettacolare tra La Cilentana Sport e Tempalta: finisce 3-3, con entrambe le squadre ferme a 5 punti. Preziosa vittoria di misura per il Fox Paestum, che supera 1-0 il Ricigliano e sale a 9 punti, attestandosi in zona playoff. Il Ricigliano resta a 2. Colpo esterno dell’Atletico San Marco, che passa 1-0 sul campo dell’Atletik e raggiunge quota 7, mentre l’Atletik si ferma a 4.

Le squadre a sud di Salerno nel girone L

Il girone L è quasi interamente “cilentano” e il peso del territorio si vede in classifica. Il Castelnuovo Cilento guida con autorità, ma il Real Cilento 2022 è lì, pronto ad approfittare di ogni passo falso. Il Fox Paestum, rappresentante della Piana del Sele e di Paestum, tiene il passo delle prime con il quinto posto. Bene il Sassano, che si rilancia, e l’Atletico San Marco, che consolida la zona centrale. Giornata amara invece per Palinuro e Pisciotta, che occupano il fondo della graduatoria, e per il Ricigliano, ancora in difficoltà. Tempalta e Cilentana Sport si dividono la posta in un pari ricco di emozioni.

Girone I, il punto

Nel girone I il match più atteso, Picentina 2022-Real Taverna, termina 2-2. La capolista allunga a 13 punti e resta davanti, ma la Picentina, a 11, tiene il passo. Ne approfitta il Santa Tecla Calcio 2019, che vince 2-1 sul campo del Pellezzano e sale a 12 punti, a un solo punto dalla vetta.

Cresce la Virtus Faiano, che passa 3-0 a Battipaglia contro l’Atletico Battipaglia 2018 e raggiunge a 11 punti la Picentina. Battipaglia ferma a 4 punti dopo il passo falso casalingo.

Colpo esterno dell’Olevanese, che si impone 3-2 sul campo del Club Pontecagnano e sale a 9 punti, agganciando lo Zenit Pontecagnano. Lo Zenit, però, incappa in un pesante 0-3 contro la Giffonese, che con questo successo sale a 7 punti e rilancia le proprie ambizioni. Per il Club Pontecagnano, ancora a zero, il bilancio resta pesante.

Gara spettacolare a Faiano, dove il Real Santa Cecilia 2025 la spunta 4-3 sull’Atletico Faiano e raggiunge quota 3. L’Atletico Faiano resta a 0 punti. Il Pellezzano, fermo a 2 punti (con una penalizzazione di un punto), chiude il turno con un’altra sconfitta. Ha riposato l’Ebvrvm 2024, a quota 4.

Le squadre a sud di Salerno nel girone I

Il girone I è un vero derby del sud di Salerno, tra Piana del Sele e Picentini. Il Pontecagnano Faiano è rappresentato da quattro squadre: Virtus Faiano in zona altissima, Zenit Pontecagnano in zona playoff e le due fanalini di coda Atletico Faiano e Club Pontecagnano. A Battipaglia l’Atletico incassa il tris dalla Virtus Faiano, mentre a Eboli l’Ebvrvm 2024 riposa a 4 punti e il Real Santa Cecilia conquista i primi punti della stagione. L’Olevanese, da Olevano sul Tusciano, si muove bene, mentre la Giffonese, da Giffoni Valle Piana, rialza la testa con un netto 3-0.

Le classifiche

Girone I

Pos.SquadraPunti
1Real Taverna13
2Santa Tecla Calcio 201912
3Virtus Faiano11
4Picentina 202211
5Zenit Pontecagnano 20259
6Olevanese9
7Giffonese7
8Ebvrvm 20244
9Atletico Battipaglia 20184
10Real Santa Cecilia 20253
11Pellezzano (-1)2
12Atletico Faiano0
13Club Pontecagnano0

Girone L

Pos.SquadraPunti
1Castelnuovo Cilento15
2Real Cilento 202213
3Calcio Gregoriana12
4Pro Sala F.C.10
5Fox Paestum9
6Caggiano Calcio7
7Sassano 20267
8Atletico San Marco7
9Tempalta5
10La Cilentana Sport5
11Atletik4
12Ricigliano2
13Palinuro 20231
14Pisciotta Calcio 20220

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