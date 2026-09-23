Calcio

Seconda Categoria Campania: ecco i gironi e le squadre salernitane

Il CR Campania LND ufficializza i 10 gironi di Seconda Categoria per la stagione al via il 3-4 ottobre. Focus sui raggruppamenti I ed L con le società del Salernitano e del Cilento.

Di:
Antonio Pagano

Si avvicina il fischio d’inizio del campionato di Seconda Categoria, al via nel fine settimana del 3 e 4 ottobre. Saranno ben 136 le società ufficialmente iscritte alla competizione per la nuova stagione agonistica.

Il Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha reso nota la composizione ufficiale dei dieci gironi che formano il torneo. Tra questi, nei raggruppamenti I ed L figurano le squadre provenienti dalla Piana del Sele, dal territorio Salernitano e dal Cilento.

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Girone I: i club tra la Piana del Sele e i Picentini

Nel girone I sono state inserite le seguenti società:

  • Atletico Battipaglia 2018
  • Atletico Faiano 2011
  • Club Pontecagnano
  • Eburum 2004
  • Giffonese
  • Olevanese 2015
  • Pellezzano
  • Picentina 2022
  • Real Santa Cecilia 2015
  • Real Taverna
  • Santa Tecla Calcio 2019
  • Virtus Faiano
  • Zenit Pontecagnano 2015

Girone L: le protagoniste tra Cilento e Diano

Il girone L vede invece ai nastri di partenza le formazioni cilentane e dell’entroterra salernitano:

Tempalta

Atletico San Marco

Atletik

Caggiano Calcio

Calcio Gregoriana

Cannalonga Calcio

Castelnuovo Cilento

Fox Paestum

La Cilentana Sport

Palinuro 2023

Pisciotta Calcio 2022

Pro Sala Football Club

Real Cilento 2022

Ricigliano

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