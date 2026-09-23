Seconda Categoria Campania: ecco i gironi e le squadre salernitane

Si avvicina il fischio d’inizio del campionato di Seconda Categoria, al via nel fine settimana del 3 e 4 ottobre. Saranno ben 136 le società ufficialmente iscritte alla competizione per la nuova stagione agonistica.
Il Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha reso nota la composizione ufficiale dei dieci gironi che formano il torneo. Tra questi, nei raggruppamenti I ed L figurano le squadre provenienti dalla Piana del Sele, dal territorio Salernitano e dal Cilento.
Girone I: i club tra la Piana del Sele e i Picentini
Nel girone I sono state inserite le seguenti società:
- Atletico Battipaglia 2018
- Atletico Faiano 2011
- Club Pontecagnano
- Eburum 2004
- Giffonese
- Olevanese 2015
- Pellezzano
- Picentina 2022
- Real Santa Cecilia 2015
- Real Taverna
- Santa Tecla Calcio 2019
- Virtus Faiano
- Zenit Pontecagnano 2015
Girone L: le protagoniste tra Cilento e Diano
Il girone L vede invece ai nastri di partenza le formazioni cilentane e dell’entroterra salernitano:
Tempalta
Atletico San Marco
Atletik
Caggiano Calcio
Calcio Gregoriana
Cannalonga Calcio
Castelnuovo Cilento
Fox Paestum
La Cilentana Sport
Palinuro 2023
Pisciotta Calcio 2022
Pro Sala Football Club
Real Cilento 2022
Ricigliano