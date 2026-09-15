Calcio

Prima Categoria Campania: ufficiali i 7 gironi e la Coppa Italia. Focus sul Girone H

Pubblicati dal CR Campania i sette gironi di Prima Categoria. Occhi puntati sul raggruppamento H tra Cilento e Salerno, oltre agli accoppiamenti della Coppa Italia.

Di: Antonio Pagano
Campo calcio

Si avvicina il fischio d’inizio del nuovo campionato di Prima Categoria. In Campania saranno ben 112 le società che prenderanno parte alla competizione, con la prima giornata fissata per il weekend del 26 e 27 settembre.

Il Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha reso nota la composizione dei sette gironi del torneo. Tra questi, il raggruppamento H raccoglie la massima attenzione da parte degli appassionati del territorio cilentano e del salernitano.

Il Girone H: la composizione del raggruppamento cilentano

Il girone H promette uno svolgimento avvincente grazie alla presenza di formazioni storiche e realtà locali consolidate. Ai nastri di partenza anche le neopromosse Caprioli e Sicignano. Di seguito le 14 squadre inserite nel raggruppamento:

  • Caprioli
  • Calpazio
  • Faraone
  • Olympic Salerno
  • Polisportiva Etruria
  • Quadrivio
  • Real Bellizzi
  • Real Carilla
  • Real Filetta Pezzano
  • Sapri Calcio
  • Sporting Club Palomonte
  • Sporting Club Picentia
  • SV Atletico Agropoli
  • Sicignano

Coppa Italia di Prima Categoria: tabellone e gironi del primo turno

Contemporaneamente al campionato prenderà il via anche la Coppa Italia di Prima Categoria. Il tabellone del primo turno comprende 32 raggruppamenti, composti da due o tre squadre ciascuno, che si affronteranno nelle giornate del 20 settembre, 7 ottobre e 21 ottobre.

Questi i dettagli dei gironi che coinvolgono le squadre del territorio:

  • Girone 32: Real Carilla, SV Atletico Agropoli, Calpazio
  • Abbinamento 31: Quadrivio, Sporting Club Palomonte
  • Girone 30: Polisportiva Etruria, Real Bellizzi, Sporting Club Picentia
  • Abbinamento 29: Real Filetta Pezzano, Salerno Guiscards
  • Girone 28: Sapri Calcio, Olympic Salerno
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