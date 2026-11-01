Polla, successo per Michele Curcio: poker d’assi alla mostra internazionale di ornitologia

Una passione che attraversa la famiglia e che continua a regalare grandi soddisfazioni. È quella di Michele Curcio, di Polla, protagonista a Rimini 2026 in occasione della 36ª edizione di “Fringillia + Ibridia”, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate ai fringillidi e ai loro ibridi.

Un appuntamento di prestigio che ha richiamato a Morciano di Romagna allevatori ed esperti da diverse parti d’Italia, con cardellini, verdoni, lucarini, organetti, canarini e numerose altre specie protagoniste delle competizioni.

Quattro primi posti in quattro categorie

In questo contesto Michele Curcio ha ottenuto un risultato straordinario, conquistando quattro primi posti in quattro categorie. Un successo che premia anni di passione, cura, studio e dedizione verso il mondo dell’ornitologia. La soddisfazione è ancora più grande perché questa passione viene condivisa con il figlio Carmelo Curcio, con il quale Michele ha vissuto anche questa importante esperienza a Rimini.

Una tradizione di famiglia e i successi mondiali

Carmelo, infatti, ha già scritto una pagina prestigiosa della storia della famiglia. Nel gennaio 2023, a Napoli, in occasione del 70° Campionato Mondiale di Ornitologia, il giovane allevatore conquistò il titolo di campione mondiale nella sua categoria con una Bruna Jaspe Mosaico Giallo.

Un percorso nato in famiglia e costruito nel tempo, con Michele che ha sempre sostenuto la passione del figlio e che oggi continua a vivere in prima persona le emozioni delle competizioni.

La dedica speciale di Michele Curcio

Dopo i nuovi successi ottenuti a Rimini, Michele ha voluto dedicare la sua vittoria alle persone che gli sono più vicine: “La mia vittoria la dedico a mia moglie e a mia figlia, che in questa mia passione mi stanno vicino e mi supportano”.

Per Michele Curcio il successo di oggi non è soltanto una nuova collezione di premi, è la conferma di una passione che continua a crescere e che, da padre a figlio, ha già raggiunto il palcoscenico mondiale.