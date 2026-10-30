Attualità

Sciopero contro il carovita nel Vallo di Diano: corteo a Sala Consilina

Studenti, lavoratori e associazioni sfilano a Sala Consilina contro il carovita e la precarietà, chiedendo investimenti e servizi per le aree interne.

Di:
Erminio Cioffi
Sciopero contro il carovita nel Vallo di Diano: corteo a Sala Consilina

È partito questa mattina dai semafori di via Trinità, a Sala Consilina, il corteo organizzato nell’ambito dello sciopero generale contro il carovita. In strada studenti, lavoratori, associazioni e cittadini del Vallo di Diano, uniti dallo slogan “Dai margini per una vita bella”. Una mobilitazione nata per accendere i riflettori sulle difficoltà che condizionano sempre più la vita quotidiana di molte famiglie: dall’aumento del costo della vita alla precarietà occupazionale, dai salari insufficienti fino alle criticità nell’accesso ai servizi essenziali.

Gli studenti e le associazioni del Vallo di Diano in piazza

Al corteo hanno partecipato gli studenti degli istituti superiori di Polla, Sant’Arsenio, Teggiano, Sala Consilina e Padula, insieme all’Unione degli Studenti (UdS) Vallo di Diano, ai Forum dei Giovani dei quindici Comuni e a diverse realtà associative del territorio. Una presenza soprattutto giovanile: gli studenti hanno portato in piazza le proprie preoccupazioni per un futuro segnato dall’incertezza, chiedendo maggiori opportunità, servizi e prospettive occupazionali anche per le aree interne.

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Le richieste della mobilitazione: sanità, lavoro e servizi

Tra le principali richieste emerse durante la manifestazione figurano maggiori investimenti nella sanità pubblica, nell’istruzione e nella cultura, oltre a tutele per la sicurezza occupazionale e interventi concreti contro la precarietà. La mobilitazione ha inteso dare voce prioritariamente alle fasce più vulnerabili, ribadendo che il diritto a un’esistenza dignitosa richiede contratti stabili, servizi efficienti e un costo della vita sostenibile.

Il messaggio delle periferie alle istituzioni nazionali

Da Sala Consilina il Vallo di Diano rivendica dunque un ruolo centrale nel dibattito pubblico. Il corteo ha lanciato un messaggio chiaro affinché i problemi quotidiani di famiglie, giovani e lavoratori non vengano ignorati e affinché i territori periferici possano incidere attivamente sulle scelte strategiche per il futuro del Paese.

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