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Polla celebra le radio libere: al via gli Incontri in Biblioteca 2026

Al via a Polla la sesta edizione di Incontri in Biblioteca. Focus su Punto Radio e i 50 anni delle radio libere tra storia, cultura e memoria

Di:
Filippo Di Pasquale
Fiume Tanagro

Il Comune di Polla riaccende i riflettori sulla memoria storica e sulla cultura locale con l’avvio della sesta edizione della rassegna “Incontri in Biblioteca 2026”. Organizzata in stretta sinergia con il Patto per la Lettura e le principali realtà associative del territorio — tra cui Pro Loco Polla, Associazione Voltapagina ODV, Tempo e Memoria Onlus e Compagnia Teatrale Artificio —, la manifestazione offre un ricco programma finalizzato alla valorizzazione dell’identità cittadina. Tra le novità di spicco figurano le serate firmate AperiCult, una formula informale e conviviale pensata per avvicinare la cittadinanza al dibattito culturale attraverso momenti di aggregazione e confronto.

Un omaggio al cinquantenario delle radio libere

L’edizione di quest’anno riserva un’attenzione particolare a un traguardo di grande rilievo per la storia dei media italiani: il cinquantesimo anniversario della nascita delle radio libere (1976-2026). Questo fenomeno sociale e comunicativo ha trasformato radicalmente il modo di fare informazione nel Paese, garantendo nuove forme di partecipazione democratica.

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All’interno della cornice di AperiCult, il focus si concentrerà sulla vicenda di Punto Radio, l’unica emittente radiofonica fondata e sviluppatasi interamente a Polla. Attiva dal 1979 al 1991, l’emittente ha rappresentato per oltre dodici anni un punto di riferimento cruciale per l’intero comprensorio, coniugando intrattenimento, informazione locale e coesione sociale.

Il programma degli incontri curati da Eduardo Marcigliano

Il ciclo di appuntamenti dedicato alla memoria di Punto Radio è curato da Eduardo Marcigliano e si snoderà attraverso testimonianze dirette, materiali d’epoca e racconti dei protagonisti dell’epoca. L’obiettivo è rievocare una stagione di profondo fermento culturale, permettendo alle vecchie e nuove generazioni di riscoprire un patrimonio di storie che ha contribuito a definire l’identità del paese.

Gli eventi previsti in calendario si terranno con ingresso libero fino a esaurimento posti:

  • Venerdì 30 ottobre 2026, ore 19:30 (presso Joker): “Punto Radio e la stagione delle radio libere”;
  • Venerdì 20 novembre 2026 (presso Fifties): “Punto Radio: voci, protagonisti e memoria di un’esperienza unica a Polla”.

Con queste iniziative, la rassegna “Incontri in Biblioteca” consolida il proprio ruolo di presidio culturale, capace di intrecciare memoria collettiva e partecipazione comunitaria.

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