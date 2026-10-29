Polla celebra le radio libere: al via gli Incontri in Biblioteca 2026

Il Comune di Polla riaccende i riflettori sulla memoria storica e sulla cultura locale con l’avvio della sesta edizione della rassegna “Incontri in Biblioteca 2026”. Organizzata in stretta sinergia con il Patto per la Lettura e le principali realtà associative del territorio — tra cui Pro Loco Polla, Associazione Voltapagina ODV, Tempo e Memoria Onlus e Compagnia Teatrale Artificio —, la manifestazione offre un ricco programma finalizzato alla valorizzazione dell’identità cittadina. Tra le novità di spicco figurano le serate firmate AperiCult, una formula informale e conviviale pensata per avvicinare la cittadinanza al dibattito culturale attraverso momenti di aggregazione e confronto.

Un omaggio al cinquantenario delle radio libere

L’edizione di quest’anno riserva un’attenzione particolare a un traguardo di grande rilievo per la storia dei media italiani: il cinquantesimo anniversario della nascita delle radio libere (1976-2026). Questo fenomeno sociale e comunicativo ha trasformato radicalmente il modo di fare informazione nel Paese, garantendo nuove forme di partecipazione democratica.

All’interno della cornice di AperiCult, il focus si concentrerà sulla vicenda di Punto Radio, l’unica emittente radiofonica fondata e sviluppatasi interamente a Polla. Attiva dal 1979 al 1991, l’emittente ha rappresentato per oltre dodici anni un punto di riferimento cruciale per l’intero comprensorio, coniugando intrattenimento, informazione locale e coesione sociale.

Il programma degli incontri curati da Eduardo Marcigliano

Il ciclo di appuntamenti dedicato alla memoria di Punto Radio è curato da Eduardo Marcigliano e si snoderà attraverso testimonianze dirette, materiali d’epoca e racconti dei protagonisti dell’epoca. L’obiettivo è rievocare una stagione di profondo fermento culturale, permettendo alle vecchie e nuove generazioni di riscoprire un patrimonio di storie che ha contribuito a definire l’identità del paese.

Gli eventi previsti in calendario si terranno con ingresso libero fino a esaurimento posti:

Venerdì 30 ottobre 2026, ore 19:30 (presso Joker): “Punto Radio e la stagione delle radio libere”;

(presso Joker): “Punto Radio e la stagione delle radio libere”; Venerdì 20 novembre 2026 (presso Fifties): “Punto Radio: voci, protagonisti e memoria di un’esperienza unica a Polla”.

Con queste iniziative, la rassegna “Incontri in Biblioteca” consolida il proprio ruolo di presidio culturale, capace di intrecciare memoria collettiva e partecipazione comunitaria.