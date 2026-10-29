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A Sala Consilina nasce il nuovo asilo nido Santa Maria degli Ulivi

Inaugurazione il 3 novembre per l'asilo nido a Sala Consilina: 36 posti per bambini grazie ai fondi PNRR. Dettagli, orari e dichiarazioni ufficiali.

Di:
Erminio Cioffi
A Sala Consilina nasce il nuovo asilo nido Santa Maria degli Ulivi

Un nuovo servizio fondamentale per i bambini e i genitori del territorio di Sala Consilina. Martedì 3 novembre 2026, alle ore 10:30, si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’asilo nido “Santa Maria degli Ulivi”, situato in via Santa Maria degli Ulivi, nella località Fonti.

Il progetto di riqualificazione e i fondi PNRR

La nuova struttura educativa è stata realizzata grazie a un finanziamento complessivo di 864mila euro nell’ambito del PNRR e sarà in grado di accogliere fino a 36 bambini. L’intervento ha consentito di recuperare e riqualificare un’ampia porzione dell’edificio che in passato ospitava la scuola primaria “Fonti”, sottoponendo l’immobile a opere di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione degli spazi.

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Un sostegno concreto per la prima infanzia e le famiglie

L’apertura dell’asilo nido rappresenta un significativo potenziamento dell’offerta di servizi dedicati alla prima infanzia e al sostegno della genitorialità nel Vallo di Diano. La struttura mette a disposizione un ambiente moderno, accessibile e sicuro, concepito per favorire la crescita dei più piccoli e offrire nuove opportunità di conciliazione tra vita familiare e impegni lavorativi.

La gestione affidata al Consorzio Sociale Ambito S10

La gestione operativa del servizio sarà curata dal Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni.

«Si tratta di un investimento concreto sul futuro della nostra comunità – evidenzia il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano – e di un’opportunità strategica per le famiglie. Abbiamo restituito una funzione sociale a una parte della storica scuola Fonti, trasformandola in uno spazio pienamente dedicato all’infanzia, alla crescita e alla socializzazione».

Piena soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Consorzio S10, Michele Di Candia, che ha rimarcato il valore della sinergia tra le istituzioni locali per la realizzazione di servizi essenziali capaci di rispondere in modo efficace alle reali esigenze dei bambini e del territorio.

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