Sciopero generale contro il carovita: corteo e mobilitazione a Sala Consilina

I rincari generalizzati, la crescente precarietà lavorativa e la tenuta dei servizi essenziali spingono il territorio del Vallo di Diano alla mobilitazione. Per la giornata di martedì 30 ottobre è stato indetto uno sciopero generale che vedrà convergere a Sala Consilina lavoratori, lavoratrici, studenti e cittadini. L’appuntamento per il concentramento del corteo è fissato alle ore 9:00 in via Trinità, all’altezza dell’incrocio semaforico.

La manifestazione intende dare voce alle aree interne e periferiche della Campania, rivendicando un cambio di rotta economico e sociale a partire dai contesti locali.

Le ragioni della protesta: inflazione, carovita e spese militari

Al centro della mobilitazione vi è la denuncia dell’impatto dell’inflazione sulla vita quotidiana delle famiglie e degli studenti. L’incremento dei costi degli affitti, l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e la spesa alimentare hanno reso la gestione del bilancio familiare sempre più complessa.

Gli organizzatori contestano le scelte di politica economica degli ultimi governi, evidenziando come la prioritizzazione delle risorse destinate ai finanziamenti bellici avvenga a discapito dei capitoli di spesa sociale. La richiesta principale riguarda un’inversione di tendenza negli investimenti pubblici, orientando i fondi verso tre settori chiave: sanità pubblica, scuola e cultura.

Scuola, lavoro e diritti: le criticità segnalate

Un focus specifico della mobilitazione riguarda il mondo dell’istruzione e del lavoro. Per quanto concerne l’ambito scolastico, a fronte del continuo rialzo dei costi per il materiale didattico, si evidenziano carenze strutturali nell’edilizia scolastica e nella gestione dei servizi di supporto.

Sul fronte occupazionale, il corteo porrà l’accento sul tema della precarietà diffuse nel mercato del lavoro italiano, rivendicando la stabilità contrattuale e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come requisiti basilari. La condizione di vulnerabilità lavorativa, sottolineano i promotori, colpisce con maggiore incidenza fasce specifiche della popolazione: «Ad essere colpite dalla precarietà del lavoro soprattutto migranti, donne e persone queer che ogni giorno vedono ogni loro diritto privato con salari diseguali, molestie, discriminazioni e razzismo».

Dettagli dell’appuntamento a Sala Consilina

La manifestazione si propone come un momento di aggregazione per l’intera comunità civile del comprensorio, fondato sullo striscione d’impostazione «Dai margini in lotta per una vita bella».