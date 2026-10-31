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Teggiano: tre anni di gemellaggio con il New Jersey: gli studenti del “Pomponio Leto” volano negli USA

Grande soddisfazione per la DS Maria D'Alessio dopo il soggiorno in America. A febbraio 2027 il ricambio a Teggiano

Di:
Erminio Cioffi
Teggiano: T anni di gemellaggio con il New Jersey: gli studenti del “Pomponio Leto” di Teggiano volano negli USA

Tre candeline per il gemellaggio tra il Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano e la Scotch Plains High School del New Jersey. Protagonisti dell’esperienza sono stati 19 studenti, accompagnati dalla professoressa Giacomina Marotta e dal professor Francesco Cicale, che hanno trascorso dieci giorni negli Stati Uniti tra lezioni, incontri con le famiglie degli studenti americani, attività culturali e la visita a New York.

Un’esperienza di formazione e crescita, con una vera immersione nella lingua e nella cultura americana.

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Le parole della Dirigente Scolastica

“Viaggiare, conoscere, vivere quanti più luoghi è possibile significa sete di conoscenza e desiderio di esplorare oltre la siepe”, ha sottolineato la dirigente scolastica Maria D’Alessio, esprimendo grande soddisfazione per il percorso avviato tre anni fa.

Il prossimo appuntamento nel Vallo di Diano

Il gemellaggio proseguirà a febbraio 2027, quando saranno gli studenti e i docenti della Scotch Plains High School a raggiungere Teggiano e il Vallo di Diano. Una nuova occasione di incontro e scambio culturale tra giovani di due comunità lontane, ma sempre più vicine.

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