Attualità

Vallo di Diano, il rito della notte dei defunti: la tavola apparecchiata per chi non c’è più

Tra silenzio e memoria, l'antica usanza contadina di lasciare la tavola apparecchiata nella notte tra l'1 e il 2 novembre

Di:
Erminio Cioffi
Vallo di Diano, il rito della notte dei defunti: la tavola apparecchiata per chi non c’è più

C’è una tradizione antica, fatta di silenzio, memoria e piccoli gesti, che in alcune case del Vallo di Diano continua a sopravvivere ancora oggi. È quella della notte tra l’1 e il 2 novembre, quando, secondo un’antica credenza popolare, le anime dei defunti possono tornare per qualche ora nei luoghi che hanno amato e nelle case in cui hanno vissuto.

La tavola apparecchiata per accogliere i cari scomparsi

Per accoglierle, in alcune famiglie del territorio, si prepara ancora oggi una piccola e simbolica tavola. Sul tavolo della cucina vengono lasciati un pezzo di pane, un bicchiere di vino e un lumino acceso. In alcuni casi compare anche un alimento semplice della tradizione contadina, come un pezzo di baccalà.

Leggi anche:

Sciopero contro il carovita nel Vallo di Diano: corteo a Sala Consilina
Ponte di Caiazzano: 5 anni di chiusura e disagi tra Padula e Sassano
Polla celebra le radio libere: al via gli Incontri in Biblioteca 2026

Non è una cena vera e propria, ma un gesto carico di significato, lasciare qualcosa da mangiare e da bere alle anime dei propri cari, quasi a voler dire che, almeno per una notte, quella casa è ancora la loro casa.

Il significato dei simboli: luce, pane e vino

Il lumino rappresenta invece una piccola luce nella notte, un segno di accoglienza e di ricordo. Il pane richiama la semplicità e la quotidianità della vita di un tempo, mentre il vino appartiene alla cultura contadina del Vallo di Diano. Una tradizione che affonda le proprie radici nella cultura popolare e nel rapporto profondissimo che le comunità rurali avevano con i propri morti. Un rapporto fatto non soltanto di dolore, ma anche di presenza, rispetto e memoria.

Un confine sottile tra il mondo dei vivi e quello dei morti

La notte di Ognissanti e quella della Commemorazione dei defunti diventavano così un momento quasi sospeso, nel quale il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti, secondo la credenza popolare, sembrava assottigliarsi.

Mentre fuori regna il silenzio, dentro alcune vecchie case del Vallo di Diano può ancora accadere che una tavola venga lasciata apparecchiata perché chi non c’è più, nella memoria di chi resta, non se ne va mai davvero.

Quel bicchiere di vino, quel pezzo di pane e quella piccola fiamma accesa nella notte diventano un modo semplice e struggente per dire ancora una volta: “Questa è casa tua. Puoi tornare.”

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.