Vallo di Diano, il rito della notte dei defunti: la tavola apparecchiata per chi non c’è più

C’è una tradizione antica, fatta di silenzio, memoria e piccoli gesti, che in alcune case del Vallo di Diano continua a sopravvivere ancora oggi. È quella della notte tra l’1 e il 2 novembre, quando, secondo un’antica credenza popolare, le anime dei defunti possono tornare per qualche ora nei luoghi che hanno amato e nelle case in cui hanno vissuto.

La tavola apparecchiata per accogliere i cari scomparsi

Per accoglierle, in alcune famiglie del territorio, si prepara ancora oggi una piccola e simbolica tavola. Sul tavolo della cucina vengono lasciati un pezzo di pane, un bicchiere di vino e un lumino acceso. In alcuni casi compare anche un alimento semplice della tradizione contadina, come un pezzo di baccalà.

Non è una cena vera e propria, ma un gesto carico di significato, lasciare qualcosa da mangiare e da bere alle anime dei propri cari, quasi a voler dire che, almeno per una notte, quella casa è ancora la loro casa.

Il significato dei simboli: luce, pane e vino

Il lumino rappresenta invece una piccola luce nella notte, un segno di accoglienza e di ricordo. Il pane richiama la semplicità e la quotidianità della vita di un tempo, mentre il vino appartiene alla cultura contadina del Vallo di Diano. Una tradizione che affonda le proprie radici nella cultura popolare e nel rapporto profondissimo che le comunità rurali avevano con i propri morti. Un rapporto fatto non soltanto di dolore, ma anche di presenza, rispetto e memoria.

Un confine sottile tra il mondo dei vivi e quello dei morti

La notte di Ognissanti e quella della Commemorazione dei defunti diventavano così un momento quasi sospeso, nel quale il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti, secondo la credenza popolare, sembrava assottigliarsi.

Mentre fuori regna il silenzio, dentro alcune vecchie case del Vallo di Diano può ancora accadere che una tavola venga lasciata apparecchiata perché chi non c’è più, nella memoria di chi resta, non se ne va mai davvero.

Quel bicchiere di vino, quel pezzo di pane e quella piccola fiamma accesa nella notte diventano un modo semplice e struggente per dire ancora una volta: “Questa è casa tua. Puoi tornare.”