Salerno, la notte di Ognissanti si illumina con la processione “Luce del Mondo”

Sabato 31 ottobre 2026, la città di Salerno si appresta a vivere un momento di profonda raccoglimento con il ritorno della Processione Eucaristica intitolata “Luce del Mondo”. L’evento religioso, promosso e coordinato dall’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi, avrà inizio alle ore 21 e vedrà la partecipazione dell’intera comunità ecclesiale e cittadina alla vigilia della solennità di Tutti i Santi.

Il percorso della solenne processione a Salerno

Il corteo spirituale prenderà il via dalla Chiesa di San Pietro in Vinculis, situata nella storica Piazza Sedile di Porta Nova. Da questo punto di partenza, la processione snoderà le sue tappe lungo le vie principali del centro cittadino, raccogliendo il clero, le realtà parrocchiali e la cittadinanza in un cammino condiviso.

L’itinerario raggiungerà il suo culmine nella cornice di Piazza della Libertà, dinanzi al complesso architettonico del Crescent. Lì, sotto il cielo notturno, la comunità si ritroverà unita per prendere parte a un momento di Adorazione Eucaristica comunitaria.

Il senso spirituale nelle parole dell’Arcivescovo Bellandi

La celebrazione sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, che ha voluto sottolineare il profondo legame teologico e pastorale tra l’Eucaristia e la ricorrenza di Tutti i Santi.

“La festa di Tutti i Santi è la festa del miracolo che l’amore di Dio può compiere nella vita delle donne e degli uomini che l’accolgono: una vita umanamente bella e capace di generare relazioni feconde. Per questo c’è un nesso stretto tra questa festa e l’Eucaristia, segno massimo dell’amore di Dio che in Cristo sì è fatto uomo per noi. E per questo vogliamo far risplendere la Luce di Cristo nella notte che precede la festa di Tutti i Santi, attraverso un momento pubblico di adorazione”, ha dichiarato l’Arcivescovo Monsignor Bellandi.

Informazioni pratiche e dettagli sull’evento

La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato per il territorio salernitano, offrendo un’occasione di testimonianza pubblica di fede e coesione sociale.

I fedeli e i partecipanti sono invitati a radunarsi alle ore 21 presso la Chiesa di San Pietro in Vinculis per l’avvio della celebrazione spirituale.