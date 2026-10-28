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Salerno Luci d’Artista 2026/2027: potenziata la metropolitana per l’evento

Il Comune di Salerno e Trenitalia siglano l'accordo per corse straordinarie della metropolitana durante Luci d'Artista 2026/2027. Info e dettagli

Di:
Ernesto Rocco
Metropolitana Salerno

In vista della XXI edizione di Salerno Luci d’Artista 2026/2027, la macchina organizzativa della mobilità urbana si attiva per gestire i flussi di visitatori attesi in città durante il periodo natalizio. Il Comune di Salerno ha ufficializzato l’accordo con Trenitalia S.p.A. per il potenziamento del servizio di trasporto ferroviario lungo la tratta della metropolitana cittadina, garantendo un collegamento capillare ed efficiente tra la Stazione Centrale e lo Stadio Arechi.

Un piano di corse straordinarie per i giorni di picco

Il piano operativo concordato con il gestore ferroviario si articolerà su 25 giornate strategiche, concentrate prevalentemente nei fine settimana e nei giorni festivi in cui si prevede la maggiore concentrazione di presenze. Per far fronte alla domanda di trasporto e agevolare il decongestionamento del traffico veicolare, il programma prevede l’introduzione di corse supplementari e l’impiego di convogli a capienza maggiorata.

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L’intervento comporta un investimento finanziario complessivo di 95.393,89 euro (imposte incluse), a cui si sommano le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell’amministrazione comunale. La misura consentirà ai residenti e ai turisti di spostarsi agevolmente tra l’area di sosta dello Stadio Arechi e il cuore del centro urbano.

Copertura finanziaria e sinergia con la Regione Campania

L’operazione si inserisce nel quadro programmatico sostenuto dalla Regione Campania nell’ambito del Piano strategico per la Cultura e i Beni culturali, finanziato attraverso le risorse dell’Accordo per la Coesione e il Fondo di rotazione.

L’autorizzazione formale rilasciata dalla Direzione generale per la Mobilità della Regione Campania ha permesso al Comune di completare l’iter amministrativo necessario all’affidamento del servizio. L’obiettivo prioritario della misura è incentivare l’uso del trasporto pubblico su ferro quale alternativa strutturale all’auto privata, riducendo l’impatto ambientale e garantendo tempi di percorrenza certi verso i luoghi simbolo della manifestazione illuminotecnica.

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