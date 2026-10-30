Un fiore per la memoria: l’arte floreale in omaggio ai defunti a Salerno

In occasione della Commemorazione dei defunti, l’Ossario del Cimitero di Salerno ospita l’esposizione di arte floreale funeraria intitolata “Un fiore per la memoria”. L’iniziativa, in programma domenica 1 e lunedì 2 novembre, nasce dalla volontà di valorizzare il significato del ricordo attraverso il linguaggio dei fiori, unendo tradizione, rispetto per l’ambiente e sensibilità artistica.

L’evento è nato da un’idea condivisa da Pasquale Carella e Tonino Guariglia, realizzata grazie al contributo volontario del Gruppo Fioristi Salernitani. L’iniziativa si avvale del patrocinio morale del Comune di Salerno, promosso dall’assessore Dario Loffredo, e della collaborazione della società Sistemi Salerno Servizi Utility, guidata dall’amministratore unico Vincenzo Luciano.

Il valore simbolico del ricordo e l’attenzione alla sostenibilità

Fin dall’antichità l’omaggio floreale rappresenta un gesto universale d’amore e vicinanza verso chi non c’è più. Il progetto punta a riscoprire la bellezza di questa tradizione, risvegliando la consapevolezza sull’importanza del gesto sia tra i cittadini sia tra gli operatori del settore, affinché la dignità e l’armonia delle composizioni vengano preservate durante i riti funerari e l’accompagnamento al cimitero.

I promotori hanno sottolineato l’ispirazione profonda che guida l’evento: “Dove le parole si fermano, un fiore continua a parlare. Perché ricordare chi non c’è più significa custodire ciò che continuerà a vivere nei nostri cuori”.

Oltre all’aspetto commemorativo e artistico, il progetto pone un forte accento sulla sostenibilità ambientale. Tutte le opere saranno realizzate promuovendo l’uso di materiali biodegradabili ed ecosostenibili, dimostrando come sia possibile coniugare la delicatezza della tradizione con la tutela dell’ambiente. Le composizioni donate dai professionisti trasformeranno l’Ossario in uno spazio di serenità e riflessione collettiva.

Gli orari e i fioristi protagonisti dell’iniziativa

L’allestimento dal vivo delle composizioni artistiche prenderà il via alle ore 10:00 di domenica 1 novembre presso l’Ossario del Cimitero di Salerno, momento in cui i visitatori e la stampa potranno osservare da vicino il lavoro dei maestri floreali.

L’auspicio degli organizzatori è che questo evento possa trasformarsi in un appuntamento annuale condiviso tra istituzioni, fioristi, operatori del settore e la cittadinanza. Di seguito l’elenco dei fioristi e delle realtà del territorio che hanno aderito all’iniziativa: