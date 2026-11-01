Campionati Regionali

Promozione girone D, l’Abate vola a 22 e allunga: Rocchese e Pagani rientrano in zona playoff, Agropoli ancora a secco di vittorie

Promozione Campania girone D, 8ª giornata: lo S. Antonio Abate vince a Siano e vola a +5. Pari per Agropoli e Santa Maria Cilento, Rocchese beffa il Pisciotta. Risultati e classifica.

Di:
Ernesto Rocco
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Il turno di Ognissanti lascia in dote al girone D della Promozione un nuovo allungo in vetta. S. Antonio Abate espugna il campo del Siano Calcio 2017 con un 1-0 di misura e porta a cinque i punti di vantaggio sulla seconda, il Faiano. Una vittoria pesante, la terza consecutiva dopo il 3-0 al Santa Maria Cilento e il 6-1 proprio al Faiano, che consolida il primato a quota 22.

I risultati

Sabato 31 ottobre

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  • Rocchese 1-0 Atletico Pisciotta
  • Siano Calcio 2017 0-1 S. Antonio Abate
  • U.S. Faiano 1965 1-1 Pol. Santa Maria Cilento
  • S.C. Victoria Marra 2-2 Baronissi Calcio 2010
  • Centro Storico Salerno 1-3 Club Serre Calcio

Domenica 1 novembre

  • Agropoli 1921 1-1 Poseidon 1958
  • Atletico San Gregorio 2-1 Pro Sangiorgese
  • Città di Bellizzi 1990 1-2 Atletico Pagani

Il commento

Il ko del Siano pesa doppio: la squadra di casa scivola al terzo posto e viene agganciata a 16 punti da Rocchese e Atletico Pagani, entrambe vittoriose. Il gruppo di testa si fa così fitto, con tre squadre in un punto alle spalle del Faiano, che non va oltre l’1-1 casalingo con il Santa Maria Cilento ma resta secondo a 17.

Le squadre a sud di Salerno

Passo falso per l’Agropoli. Dopo la sconfitta con l’Atletico Pagani, i delfini non vanno oltre l’1-1 nel confronto casalingo con il Poseidon 1958. Un solo punto in due gare che frena la corsa dei biancazzurri: 15 punti e sesto posto, a sole due lunghezze dal podio ma con la sensazione di una partenza lanciata che ha perso un po’ di brillantezza. Il Poseidon, dal canto suo, porta a casa un punto prezioso in trasferta e sale a 6.

Brilla la Rocchese, che supera 1-0 l’Atletico Pisciotta e inanella il terzo successo di fila dopo i successi su Pagani e Poseidon. I granata salgono a 16 e si piazzano a ridosso dei piani alti. Giornata da dimenticare per il Pisciotta, alla terza sconfitta consecutiva: i cilentani restano a 6 punti, in piena zona calda, e hanno bisogno di invertire presto la rotta.

Pareggio interno anche per il Santa Maria Cilento, fermato 1-1 dal Faiano (frazione di Pontecagnano Faiano) in una sfida di buon livello tra due formazioni del Salernitano meridionale. Un punto che porta i cilentani a 12, all’ottavo posto.

Sorride il Club Serre, che vince 3-1 a Salerno contro il Centro Storico e sale a 8 punti, agganciando il Baronissi. Un successo che dà ossigeno alla classifica e morale per le prossime gare. Buon momento anche per l’Atletico San Gregorio, che batte 2-1 la Pro Sangiorgese e sale a 14, settimo posto: i biancoblù sono ora imbattuti da tre turni. Sconfitta, invece, per il Città di Bellizzi, battuto 2-1 in casa dal Pagani: 11 punti e nona posizione, a metà tra le zone alte e quelle più delicate.

In coda, la Victoria Marra muove finalmente la classifica: il 2-2 con il Baronissi vale il primo punto stagionale.

La classifica

Pos.SquadraPt
1S. Antonio Abate22
2U.S. Faiano 196517
3Siano Calcio 201716
4Rocchese16
5Atletico Pagani16
6Agropoli 192115
7Atletico San Gregorio14
8Pol. Santa Maria Cilento12
9Città di Bellizzi 199011
10Baronissi Calcio 20108
11Club Serre Calcio8
12Atletico Pisciotta6
13Poseidon 19586
14Pro Sangiorgese6
15Centro Storico Salerno4
16S.C. Victoria Marra1
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