Promozione girone D, l’Abate vola a 22 e allunga: Rocchese e Pagani rientrano in zona playoff, Agropoli ancora a secco di vittorie

Il turno di Ognissanti lascia in dote al girone D della Promozione un nuovo allungo in vetta. S. Antonio Abate espugna il campo del Siano Calcio 2017 con un 1-0 di misura e porta a cinque i punti di vantaggio sulla seconda, il Faiano. Una vittoria pesante, la terza consecutiva dopo il 3-0 al Santa Maria Cilento e il 6-1 proprio al Faiano, che consolida il primato a quota 22.

I risultati

Sabato 31 ottobre

Rocchese 1-0 Atletico Pisciotta

Siano Calcio 2017 0-1 S. Antonio Abate

U.S. Faiano 1965 1-1 Pol. Santa Maria Cilento

S.C. Victoria Marra 2-2 Baronissi Calcio 2010

Centro Storico Salerno 1-3 Club Serre Calcio

Domenica 1 novembre

Agropoli 1921 1-1 Poseidon 1958

Atletico San Gregorio 2-1 Pro Sangiorgese

Città di Bellizzi 1990 1-2 Atletico Pagani

Il ko del Siano pesa doppio: la squadra di casa scivola al terzo posto e viene agganciata a 16 punti da Rocchese e Atletico Pagani, entrambe vittoriose. Il gruppo di testa si fa così fitto, con tre squadre in un punto alle spalle del Faiano, che non va oltre l’1-1 casalingo con il Santa Maria Cilento ma resta secondo a 17.

Le squadre a sud di Salerno

Passo falso per l’Agropoli. Dopo la sconfitta con l’Atletico Pagani, i delfini non vanno oltre l’1-1 nel confronto casalingo con il Poseidon 1958. Un solo punto in due gare che frena la corsa dei biancazzurri: 15 punti e sesto posto, a sole due lunghezze dal podio ma con la sensazione di una partenza lanciata che ha perso un po’ di brillantezza. Il Poseidon, dal canto suo, porta a casa un punto prezioso in trasferta e sale a 6.

Brilla la Rocchese, che supera 1-0 l’Atletico Pisciotta e inanella il terzo successo di fila dopo i successi su Pagani e Poseidon. I granata salgono a 16 e si piazzano a ridosso dei piani alti. Giornata da dimenticare per il Pisciotta, alla terza sconfitta consecutiva: i cilentani restano a 6 punti, in piena zona calda, e hanno bisogno di invertire presto la rotta.

Pareggio interno anche per il Santa Maria Cilento, fermato 1-1 dal Faiano (frazione di Pontecagnano Faiano) in una sfida di buon livello tra due formazioni del Salernitano meridionale. Un punto che porta i cilentani a 12, all’ottavo posto.

Sorride il Club Serre, che vince 3-1 a Salerno contro il Centro Storico e sale a 8 punti, agganciando il Baronissi. Un successo che dà ossigeno alla classifica e morale per le prossime gare. Buon momento anche per l’Atletico San Gregorio, che batte 2-1 la Pro Sangiorgese e sale a 14, settimo posto: i biancoblù sono ora imbattuti da tre turni. Sconfitta, invece, per il Città di Bellizzi, battuto 2-1 in casa dal Pagani: 11 punti e nona posizione, a metà tra le zone alte e quelle più delicate.

In coda, la Victoria Marra muove finalmente la classifica: il 2-2 con il Baronissi vale il primo punto stagionale.

La classifica