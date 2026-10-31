Promozione: Agropoli tra stangata e derby a Capaccio, sfida decisiva per il Santa Maria

Vedersi in trasferta anche quando toccherebbe fare forza sul proprio pubblico. È questo il destino dell’Agropoli che, nonostante il turno casalingo del campionato di Promozione, si trova a disputare il derby con la Poseidon direttamente a Capaccio Paestum, in una gara da prendere con le pinze.

I delfini hanno vissuto una settimana particolarmente difficile, iniziata con la sconfitta contro l’Atletico Pagani e proseguita con la stangata del Giudice Sportivo, che ha fermato il centrocampista De Sio per cinque giornate dopo la rissa scoppiata al termine del match. All’Agropoli di mister Squillante servono punti, ma soprattutto una buona dose di tranquillità. Davanti ci sarà una squadra in difficoltà di gioco e di risultati, ma proprio per questo ancora più insidiosa da affrontare.

Santa Maria Cilento, esame di maturità sul campo del Faiano

Match sicuramente delicato anche per la Polisportiva Santa Maria Cilento, che questo pomeriggio fa visita alla seconda forza del campionato, il Faiano. I cilentani proseguono la loro corsa con un andamento altalenante e ora dovranno vedersela con una formazione capace di andare ko in una sola circostanza e vogliosa di lottare fino alla fine per la testa della classifica.

Per i ragazzi di mister Voza servirà la partita perfetta: una prestazione senza sbavature difensive e con maggiore precisione sotto porta, con l’obiettivo prioritario di trovare la continuità di risultati finora mancata.