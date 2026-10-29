Campionati Regionali

Agropoli, la maledizione dello stadio Guariglia: i delfini di nuovo in esilio a Capaccio

L'Agropoli costretto a disputare il match con la Poseidon a Capaccio Capoluogo per la risemina del Guariglia. Tutti i dettagli in vista della nona giornata

Di:
Alessandro Pippa
Ernesto Rocco
Stadio Guariglia di Agropoli

L’Unione Sportiva Agropoli si appresta ad affrontare la nona giornata di campionato in un clima di costante precarietà logistica. Nonostante il calendario preveda la gara interna contro la Poseidon, il team cilentano sarà nuovamente costretto a giocare lontano dalle mura amiche dello stadio “Raffaele Guariglia”. La sfida si disputerà infatti a Capaccio Capoluogo, trasformando quello che doveva essere un turno casalingo in una vera e propria trasferta contro una compagine del territorio capaccese.

I motivi del nuovo trasferimento al campo di Capaccio

La decisione di disputare l’incontro al di fuori dell’impianto cittadino è legata a interventi manutentivi e gestionali della struttura. Nello specifico, si rende necessaria la risemina del manto erboso dello stadio Guariglia, intervento programmato anche in vista delle prossime gare interne della Scafatese, la formazione che risiede temporaneamente ad Agropoli per disputare il campionato di Serie C nell’attesa che vengano completati i lavori presso il proprio impianto di casa.

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Non si tratta del primo spostamento stagionale per i delfini. Finora l’Agropoli ha potuto calcare il terreno del Guariglia in due sole occasioni: al debutto in campionato, con la vittoria per 2-1 sulla Rocchese, e alla sesta giornata, nel rotondo successo per 4-0 ai danni della Pro Sangiorgese. Nel mezzo si registra anche la parentesi al “Carrano” di Santa Maria di Castellabate per la gara finita 0-0 contro l’Atletico San Gregorio, in quel caso a causa della concomitanza con manifestazioni di atletica leggera.

L’impatto del fattore campo e le prossime sfide dei delfini

L’assenza di una continuità sul proprio terreno di gioco rappresenta una variabile di peso nel cammino dell’Agropoli. Già in occasione del pareggio a reti bianche contro l’Atletico San Gregorio, l’allenatore Luigi Squillante attribuì proprio alle precarie condizioni e al cambio di impianto la responsabilità del risultato finale. L’obiettivo della squadra è dunque quello di superare l’ostacolo logistico e conquistare l’intera posta in palio nella sfida di domenica.

Il calendario dei bianco-azzurri prevede poi un’ulteriore tappa esterna nella giornata successiva, quando l’Agropoli sarà impegnata sul campo del Pisciotta. La compagine pisciottana, attualmente ferma a quota 6 punti in classifica, ha recentemente registrato un cambio in panchina con l’arrivo del nuovo tecnico Gaetano Pecora, subentrato all’esonerato Raffaele Bertolini.

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