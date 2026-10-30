Gli ultras dell’Agropoli con Mario, tifoso del Portici: «Mario lotta da ultras»

Uno striscione con la scritta «Mario lotta da ultras» è stato esposto dai tifosi dell’Unione Sportiva Agropoli. Il messaggio è rivolto a un giovane sostenitore del Portici, rimasto gravemente ferito negli scontri avvenuti tra le tifoserie di Portici e Puteolana.

Il messaggio dei tifosi dell’Agropoli

Il gesto arriva dal tifo organizzato biancazzurro, che ha scelto uno striscione per far sentire la propria vicinanza a un coetaneo appartenente a un’altra tifoseria. Il testo è breve e diretto: «Mario lotta da ultras». Un incoraggiamento che usa il linguaggio delle curve e si rivolge a chi sta affrontando un momento difficile.

Chi è Mario e cosa è successo

Il Mario a cui si fa riferimento è un giovane tifoso del Portici, rimasto ferito in modo grave nel corso degli scontri tra Portici e Puteolana. Sull’episodio restano da chiarire dinamica e responsabilità: su questi aspetti è opportuno attendere gli accertamenti delle autorità competenti.

Una solidarietà che supera i colori

Il gesto dei sostenitori agropolesi si inserisce in una tradizione frequente nel mondo del tifo: le rivalità finiscono sugli spalti quando c’è di mezzo una persona in difficoltà. Lo striscione dell’Agropoli ne è un esempio, perché porta la vicinanza oltre i confini della propria squadra.