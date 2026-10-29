Rissa e caos in Atletico Pagani-Agropoli: arrivano stangata e porte chiuse

Il Giudice Sportivo Territorialmente competente ha emesso sanzioni disciplinari particolarmente severe a seguito di quanto accaduto nel corso dell’incontro del Campionato di Promozione disputato lo scorso 25 ottobre 2026 tra Atletico Pagani e Agropoli. Il provvedimento ufficiale ricostruisce nel dettaglio i momenti di tensione sfociati in una rissa sugli spalti e a bordo campo, comminando importanti provvedimenti a carico sia dei tesserati coinvolti sia delle due società.

La ricostruzione dei fatti e la rissa sugli spalti

Secondo quanto letto nel referto arbitrale, i disordini sono scaturiti dall’uscita del pallone dal rettangolo di gioco. In quel frangente, un sostenitore locale ha omesso di restituire la sfera indirizzando contestualmente espressioni minacciose verso un calciatore dell’Agropoli. Il tentativo di un tifoso ospite di recuperare il pallone per consentire la ripresa del gioco ha innescato un rapido alterco verbale e fisico tra le opposte fazioni.

La situazione di disordine generale ha poi travolto il campo di gioco. Nel corso degli scontri, un calciatore ha riportato lesioni fisiche consistenti nello spaccato del sopracciglio destro e in un trauma nasale con vistosa perdita ematica. Tali lesioni sono state inferte da soggetti non identificati dai direttori di gara.

Le sanzioni per i tesserati: 5 giornate di squalifica

I Direttori di Gara hanno invece identificato direttamente due tesserati impegnati attivamente nella rissa a fine partita, sferrando calci, pugni e schiaffi: Vincenzo Iapicco dell’Atletico Pagani e Rosario De Sio dell’Agropoli.

Per la condotta violenta tenuta in campo, il Giudice Sportivo ha deliberato la squalifica per 5 giornate per entrambi i calciatori.

Porte chiuse e stangata economica per le società

Oltre alle squalifiche individuali, la giustizia sportiva ha adottato la mano pesante nei confronti dei due club coinvolti nei disordini. Nello specifico, le decisioni del Giudice Sportivo prevedono:

Ammenda di 500,00 euro comminata sia all’Atletico Pagani che all’Agropoli;

Obbligo di disputare le prossime due gare a porte chiuse per entrambe le società;

Disputa della gara di ritorno a porte chiuse, con la presenza di due Commissari di Campo (CdC) la cui spesa sarà a carico delle medesime società.