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Roccadaspide, inaugurato a Fonte il nuovo asilo nido del Piano S7

Taglio del nastro a Fonte di Roccadaspide per il nuovo asilo nido: una struttura moderna finanziata con fondi PNRR al servizio dei Comuni dell'Ambito S7.

Di:
Alessandra Pazzanese
Roccadaspide, inaugurato a Fonte il nuovo asilo nido del Piano S7
2 min di lettura

Una nuova struttura dedicata alla prima infanzia e un servizio strategico per le famiglie del comprensorio. È stato inaugurato questa sera, in località Fonte nel Comune di Roccadaspide, il nuovo asilo nido destinato ad accogliere decine di bambini. La struttura si propone come punto di riferimento per l’intero bacino di utenti afferente ai Comuni dell’Ambito S7 del Piano di Zona, di cui Roccadaspide è l’ente capofila.

La collocazione geografica dell’edificio, situato in un’area di confine con altri Comuni della rete – in particolare Capaccio Paestum e Albanella –, permetterà di rispondere in modo capillare alle esigenze del territorio, garantendo una fruizione agevole ai residenti dei centri limitrofi.

Spazi funzionali e tecnologie al servizio dei più piccoli

Il nuovo asilo nido è stato progettato e allestito per offrire standard elevati di comfort e sicurezza. Gli ambienti interni ed esterni sono stati strutturati per garantire ai piccoli ospiti un contesto accogliente, funzionale e stimolante per le attività pedagogiche, la crescita e la socializzazione.

L’opera è stata realizzata attraverso una sinergia finanziaria che vede l’impiego di risorse del bilancio comunale e fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresentando un investimento strategico sul potenziamento delle infrastrutture educative locali.

La cerimonia di taglio del nastro con le istituzioni del territorio

La cerimonia inaugurale ha preso il via con la benedizione officiata dal parroco don Gianluca Cariello, a cui è seguito il tradizionale taglio del nastro alla presenza di cittadini e autorità locali.

All’evento hanno preso parte il Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, la responsabile dell’Ambito S7 del Piano di Zona, Lucia Palumbo, insieme ai collaboratori della struttura, oltre a diversi amministratori pubblici dei Comuni consorziati. L’apertura del nido rafforza la rete territoriale dei servizi sociali per la prima infanzia, ampliando l’offerta educativa a supporto delle famiglie della Valle del Calore e del Cilento.

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