Case nel Vallo di Diano: Padula è il comune più caro, impennata dei prezzi

Quanto costa oggi comprare una casa nel Vallo di Diano? La risposta varia sensibilmente in base al Comune in cui si decide di acquistare. Gli ultimi dati disponibili sul portale Immobiliare.it delineano un mercato variegato, con i prezzi medi richiesti negli annunci che oscillano dai 389 euro al metro quadrato di San Rufo fino ai 786 euro di Padula.
Padula in testa alla classifica: boom del 65% nei prezzi immobiliari
È proprio Padula a guidare la graduatoria dei Comuni più costosi del Vallo di Diano. Il dato appare particolarmente significativo in quanto, rispetto al mese di settembre del 2025, il prezzo medio richiesto dalle proprietà ha registrato un incremento pari al 65 per cento.
Alle spalle di Padula si posiziona Montesano sulla Marcellana, con un valore di circa 717 euro al metro quadrato. Sala Consilina, considerato il principale polo commerciale e demografico del territorio, si attesta invece a 657 euro al metro quadrato (dato aggiornato a luglio 2026); in questo caso si rileva tuttavia una flessione di circa il 5,5 per cento rispetto all’anno precedente.
Le quotazioni paese per paese: da Sant’Arsenio a Teggiano
Proseguendo nella graduatoria dei valori medi, si incontrano Sant’Arsenio, con 552 euro al metro quadrato, e Pertosa, con 539 euro. Segue Polla a quota 499 euro, mentre Casalbuono, Sassano e Sanza mostrano una quotazione uniforme attorno ai 469 euro al metro quadrato.
I valori scendono ulteriormente nel comune di Monte San Giacomo (441 euro/mq), a Buonabitacolo (434 euro/mq) e a Teggiano (412 euro/mq).
San Rufo il comune più economico: 40mila euro di scarto per 100 mq
Nella fascia più bassa della classifica territoriale figurano San Pietro al Tanagro, con 411 euro al metro quadrato, Atena Lucana, con 396 euro, e infine San Rufo, che si conferma il comune più accessibile del comprensorio con un valore medio di 389 euro al metro quadrato.
Tradotto in termini economici effettivi, lo scarto tra Padula e San Rufo raggiunge i 397 euro al metro quadrato. Per l’acquisto di un’abitazione tipo di 100 metri quadrati, la differenza complessiva ammonta a quasi 40 mila euro.
I dati rispecchiano un mercato immobiliare locale distante dai picchi delle grandi città campane, ma evidenziano spaccature e dinamiche eterogenee all’interno dello stesso Vallo di Diano. Si precisa tuttavia che le cifre riportate si riferiscono ai prezzi medi richiesti dai venditori negli annunci di vendita e non necessariamente ai valori finali stabiliti al momento del rogito notarile.
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