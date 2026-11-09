“Nel nome della madre” al Teatro Delle Arti di Salerno tra teatro, danza e diritti

Il Cinema Teatro Delle ArtiFai clic per aprire il riquadro laterale per ulteriori informazioni di Salerno si prepara a ospitare giovedì 12 novembre 2026, alle ore 21:00, lo spettacolo di teatro danza “Nel nome della madre”, evento inaugurale della nuova rassegna “Pro Teatro”. La stagione teatrale, curata dalla direzione artistica di Antonello Ronga e Chiara Natella e dedicata al ricordo di Dario Fo e Franca Rame, propone un’opera che intreccia drammaturgia, espressione corporea e sensibilizzazione sociale.

La poetica eduardiana incontra la danza

Prodotto dalla compagnia “Applausi Infiniti”, lo spettacolo trae ispirazione dai brani iconici di “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo. In questa rilettura, la narrazione drammaturgica tradizionale si trasforma in movimento scenico e gesto coreografico per esplorare la figura della protagonista come archetipo universale della maternità e della determinazione femminile.

Interpreti principali : In scena i protagonisti Fortuna Capasso e Raffaele Milite.

: In scena i protagonisti Fortuna Capasso e Raffaele Milite. Corpo di ballo : I danzatori Simone Centanni, Giada D’Ambro, Davide Guzzo e Luigi Lambiase.

: I danzatori Simone Centanni, Giada D’Ambro, Davide Guzzo e Luigi Lambiase. Team artistico: Regia firmata da Antonello Ronga con l’aiuto regia di Mariarosaria Ronga, movimenti coreografici di Davide Raimondo, costumi di Giada D’Ambro, scenografie di Francesco Maria Sommaripa e allestimento audio/luci a cura di Bottega San Lazzaro.

Impegno sociale e collaborazione sul territorio

La programmazione dello spettacolo nel mese di novembre, dedicato al contrasto della violenza di genere, sottolinea il valore civile dell’iniziativa. La produzione avvale della collaborazione strategica con l’associazione “Spazio Donna” di Salerno, struttura territoriale impegnata nei servizi di accoglienza, tutela e sostegno alle donne. Attraverso il linguaggio delle arti performative, l’evento intende promuovere una riflessione collettiva sui temi della libertà, dell’autonomia e della difesa dei diritti inalienabili.

L’intitolazione della sala a Renata Tafuri

L’avvio della rassegna si inserisce nel contesto della riapertura ufficiale della stagione 2026/2027 del Cinema Teatro Delle Arti, inaugurata sabato 7 novembre. Nell’occasione, la struttura ha ufficializzato l’intitolazione della sala alla memoria dell’attrice salernitana Renata Tafuri, con lo svelamento di una targa in ceramica realizzata dal maestro Nello Ferrigno collocata all’ingresso del teatro.