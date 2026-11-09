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Torchiara, inaugurata la sede dell’associazione “Gli Angeli di Padre Dolindo”

Inaugurata a Torchiara la nuova sede dell'ODV "Gli Angeli di Padre Dolindo". Preghiera, solidarietà e partecipazione delle istituzioni locali del Cilento.

Di:
Raffaella Giaccio
Torchiara, inaugurata la sede dell'associazione "Gli Angeli di Padre Dolindo"
2 min di lettura

Una giornata intensa, scandita dalla preghiera, dalla condivisione e da un forte messaggio di solidarietà. La comunità di Torchiara ha accolto l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione di volontariato “Gli Angeli di Padre Dolindo ODV”, sezione locale ispirata alla figura e agli insegnamenti spirituali del servitore di Dio Padre Dolindo Ruotolo.

La celebrazione eucaristica e la benedizione della struttura

L’iniziativa si è aperta con la solenne celebrazione eucaristica, durante la quale sono state pronunciate parole profonde sul valore della fede, della speranza e dell’amore verso il prossimo. A seguire si è tenuta la benedizione dei nuovi locali, destinati a diventare un fondamentale punto di riferimento per le attività associative e per quanti desiderano avvicinarsi a un percorso di volontariato e spiritualità.

A guidare l’organizzazione è il presidente Pasquale De Gennaro, che ha sottolineato il significato di questo nuovo spazio e l’importanza di continuare a costruire occasioni di incontro e vicinanza sociale sul territorio.

La testimonianza spirituale e l’appello per il 5 per mille

Nel corso della celebrazione don Pasquale Rea, parroco locale, ha ripercorso la storia e la testimonianza spirituale di Padre Dolindo, offrendo ai presenti significativi spunti di riflessione.

Durante l’evento, un componente del direttivo ha richiamato l’attenzione sull’importanza del sostegno concreto all’associazione, invitando i cittadini a destinare il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi del 2027: un gesto semplice e fondamentale per garantire la continuità delle iniziative di volontariato a beneficio della collettività.

Il sostegno delle istituzioni locali del Cilento

La giornata ha visto un’ampia partecipazione delle istituzioni territoriali. All’evento sono intervenuti Massimo Farro, sindaco di Torchiara, Michele Chirico, sindaco di Prignano Cilento, e Michele Apolito, sindaco di Ogliastro Cilento e presidente della Comunità Montana Alento Monte Stella.

Nei loro interventi i rappresentanti istituzionali hanno evidenziato il valore primario delle associazioni di volontariato, definite quali realtà indispensabili per la vita dei comuni cilentani, capaci di promuovere partecipazione, coesione e attenzione concreta verso chi ha più bisogno.

Un nuovo presidio di fede e servizio al territorio

La nuova sede si proietta così come qualcosa di molto più ampio rispetto a un semplice spazio fisico: rappresenta un presidio di incontro, preghiera e impegno condiviso, in cui la dimensione spirituale si intreccia costantemente con il servizio agli altri. Un nuovo punto di partenza per continuare a diffondere un messaggio che trova nella fede e nella solidarietà i propri valori fondanti.

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