Eboli, il memorial per Pasquale e Maria Infante tra prevenzione e solidarietà

Nel cuore della piana del Sele la memoria si trasforma in un’azione concreta a sostegno di chi ha più bisogno. A Santa Cecilia di Eboli si tiene il “Memorial Pasquale e Maria Infante – Il ricordo che diventa impegno”, una giornata pensata per onorare la vita del dottor Pasquale Infante, commercialista ed ex capogruppo consiliare scomparso quattro anni fa, e della sorella Maria Infante, consulente del lavoro venuta a mancare di recente. L’iniziativa punta a unire la cittadinanza attorno ai valori della solidarietà, proponendo visite mediche preventive, momenti di raccoglimento e l’annuncio di un nuovo ente benefico destinato a operare sul territorio.

Un programma dedicato alla salute e alla memoria

La manifestazione, organizzata con la partecipazione del dottor Giuliano D’Angelo, presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Serre ODV, si sviluppa lungo l’intera giornata presso la sede e lo Sportello Sociale CRI di via Zenone. Il programma prevede una prima fase focalizzata sulla tutela della salute, seguita da appuntamenti comunitari di forte impatto emotivo:

Dalle ore 9:00 alle 13:00 : screening cardiologico gratuito presso la sede della Croce Rossa a Santa Cecilia, volto a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione cardiovascolare.

: screening cardiologico gratuito presso la sede della Croce Rossa a Santa Cecilia, volto a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione cardiovascolare. Ore 18:00 : momento commemorativo e di condivisione presso lo Sportello Sociale CRI.

: momento commemorativo e di condivisione presso lo Sportello Sociale CRI. Ore 19:00: fiaccolata lungo le strade del quartiere, simbolo di vicinanza e memoria condivisa.

Nasce la Fondazione Pasquale e Maria Infante

Il momento centrale dell’evento è rappresentato dall’annuncio ufficiale del progetto che porterà alla nascita della Fondazione Pasquale e Maria Infante. L’organizzazione nasce dalla volontà dei familiari di preservare il ricordo dei propri cari attraverso la creazione di una struttura permanente, capace di promuovere progetti in ambito sociale, sanitario ed educativo.

La nuova istituzione opererà in sinergia con la Croce Rossa Italiana, mantenendo la propria autonomia, con il fine di sostenere famiglie indigenti, minori, anziani e soggetti vulnerabili, garantendo risposte concrete alle fragilità emergenti del territorio ebolioto.

Il potenziamento del progetto “Una mano per…”

In questo contesto di cooperazione si inserisce il rilancio di “Una Mano Per…”, iniziativa della Croce Rossa Italiana di Serre attiva dal 2017 a Santa Cecilia. Il progetto, nato per offrire supporto doposcolastico e servizi educativi, si evolve verso una rete integrata di prossimità per la presa in carico globale della persona.

Oltre all’assistenza scolastica, la nuova struttura operativa prevederà:

Raccolta e distribuzione di beni di prima necessità, inclusi generi alimentari, vestiario e prodotti per l’infanzia.

Servizi di ascolto, orientamento sociale e supporto psicologico.

Giornate di prevenzione sanitaria per favorire l’accesso ai servizi di cura anche per chi vive in condizioni di disagio economico.

«Il modo più significativo per custodire la memoria di Pasquale e Maria è fare in modo che continui a produrre bene», spiegano gli organizzatori, sottolineando come l’obiettivo del memorial sia quello di integrare il ricordo con la responsabilità sociale e l’intervento diretto a favore della collettività.