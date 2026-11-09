Vallo della Lucania, al “San Luca” una giornata di donazione del sangue per San Pantaleone

Un’iniziativa straordinaria che unisce fede, devozione e solidarietà sanitaria nel cuore del Cilento. In occasione della Festa della Traslazione del Sangue di San Pantaleone, Medico e Martire, patrono della comunità e della diocesi, il presidio ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania promuove una giornata speciale dedicata alla donazione del sangue.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 novembre 2026. I cittadini e i fedeli avranno la possibilità di compiere questo gesto altruistico presso il Centro Trasfusionale della struttura sanitaria vallese, operativo nella fascia oraria compresa dalle ore 8:15 alle ore 12:00.

L’iniziativa del Centro Trasfusionale dell’ospedale “San Luca”

La raccolta straordinaria è organizzata dall’U.O.S.D. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ospedale vallese, sotto la responsabilità del Dott. Giovanni D’Arena.

L’evento si inserisce nel contesto delle celebrazioni legate alla figura di San Pantaleone, da sempre punto di riferimento spirituale per il territorio e simbolo di cura e assistenza agli infermi in qualità di medico. Con questa apertura festiva straordinaria, la struttura intende sensibilizzare la popolazione sulla costante necessità di sacche di sangue per le attività chirurgiche, di emergenza-urgenza e per i pazienti oncologici o con patologie croniche in cura presso l’ASL Salerno.

Come e quando donare: le informazioni utili per i cittadini

Per tutti coloro che intendono partecipare all’iniziativa di solidarietà di domenica 15 novembre 2026, il punto di raccolta sarà il Centro Trasfusionale situato all’interno del presidio ospedaliero “S. Luca” in via Francesco Cammarota a Vallo della Lucania.

La donazione potrà avvenire esclusivamente nella mattinata, con accesso dalle ore 8:15 alle ore 12:00. Si ricorda ai donatori di presentarsi a digiuno o dopo aver effettuato una colazione leggera (priva di latte, latticini e grassi) e muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.