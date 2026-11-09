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GP Volley Vallo: al via la nuova stagione. Parla il DS e allenatore Nello Sansone

Il GP Volley Vallo si prepara alla nuova stagione. Tra settore giovanile e prima squadra, l'obiettivo del club di Vallo della Lucania è il salto di categoria.

Di:
Antonio Pagano
GP Volley Vallo: al via la nuova stagione. Parla il DS e allenatore Nello Sansone
3 min di lettura

Il Gruppo Polisportivo Volley Vallo è pronto a dare il via a una nuova stagione sportiva. Sono già al lavoro sui campi le atlete della prima squadra femminile, che prenderanno parte al prossimo campionato di Seconda Divisione sotto la guida tecnica di Mister Lello Gloria.

Come spiegato da Nello Sansone, Direttore Sportivo e allenatore del club, ai microfoni di Terzo Tempo – lo spazio di InfoCilento dedicato alle realtà sportive locali – il GP Volley Vallo è una storica società nata circa cinquant’anni fa. Oggi presieduta da Giuseppe Fiordelisi, la struttura si è consolidata nel tempo come un primario punto di riferimento per la pratica della pallavolo a Vallo della Lucania e nell’intero comprensorio cilentano.

Un gruppo rinnovato tra linea verde ed esperienza

“Abbiamo una rosa formata da un mix di atlete più esperte e di giovani di 17-18 anni”, ha dichiarato la figura dirigenziale del club. “Quest’anno abbiamo rinnovato l’organico: alcune ragazze ci hanno lasciato per proseguire gli studi universitari e abbiamo scelto di inserire più giovani in prima squadra. È questa la ragione per cui disputeremo il campionato di Seconda Divisione anziché la Prima Divisione, a cui avremmo avuto diritto per titolo sportivo.”

I preparativi procedono a ritmo serrato in vista dell’esordio ufficiale: “Ci stiamo preparando bene. L’allenatore, Mister La Gloria, sta proseguendo il ciclo di allenamenti per farci trovare pronti al via del campionato, il cui inizio è programmato per il fine settimana del 28 e 29 novembre”.

Il vivaio e la struttura del settore giovanile

Il progetto del GP Volley Vallo si sviluppa attraverso una solida filiera giovanile che accoglie numerose categorie: “La nostra attività è incentrata prevalentemente sul settore femminile; sul fronte maschile è più difficile fare numeri elevati,ma garantiamo comunque agli atleti la possibilità di allenarsi, che è l’aspetto primario per favorire l’aggregazione”, ha precisato il DS Sansone.

“In ambito femminile copriamo quasi tutti i campionati giovanili: partiamo dall’Under 17 per proseguire con Under 15,Under 14, Under 13 e Under 12, fino al settore del Minivolley che completa l’intera offerta formativa del club.”

Gli obiettivi stagionali: aggregazione e promozione

Il Direttore Sportivo si è infine espresso sulle ambizioni della squadra in vista del prossimo torneo: “Chiaramente il primo valore resta lo stare insieme e il divertimento. Sul piano agonistico, l’obiettivo per quest’anno in Seconda Divisione è riconquistare subito la Prima Divisione, una categoria dal livello tecnico importante, fermo restando che in passato la nostra società ha disputato anche i campionati di Serie D e Serie C sia nel settore maschile sia in quello femminile.”

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