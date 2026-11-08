Em Awesome sul tetto d’Italia: il trionfo della Scuderia Top America di Agropoli a Fieracavalli

La Scuderia Top America di Agropoli conquista nuovamente i vertici dell’equitazione nazionale. In occasione della storica vetrina di Fieracavalli a Verona, il cavallo Em Awesome, di proprietà dell’allevatore e appassionato Vito Marotta, ha ottenuto una vittoria schiacciante scalando la classifica in tutte le categorie in cui era iscritto. Un risultato che gli ha permesso di conquistare per la seconda volta consecutiva il titolo di campione d’Italia, confermando l’eccellenza e il livello tecnico raggiunto dall’impianto cilentano.

Dominio assoluto sul campo di gara veronese

La manifestazione veronese, da sempre punto di riferimento per il settore equestre a livello internazionale, ha visto Em Awesome esprimersi con continuità e precisione in ogni prova. Il cavallo della scuderia agropolese ha staccato i concorrenti nelle rispettive categorie di merito, conquistando esclusivamente primi posti nelle schede di valutazione dei giudici.

Il successo ottenuto a Verona premia la programmazione sportiva e il lavoro quotidiano svolto all’interno del team della Scuderia Top America. La vittoria rappresenta un punto di riferimento importante non solo per la carriera dell’animale, ma anche per l’intero movimento equestre del territorio salernitano e cilentano, che trova in questo traguardo una conferma di prestigio su scala nazionale.

Il secondo titolo tricolore per la Scuderia Top America

Il riconfermato titolo di campione d’Italia testimonia una continuità di rendimento ad altissimo livello. Già in passato Em Awesome aveva dimostrato doti strutturali e attitudine alla competizione tali da proiettarlo ai vertici della disciplina. Con il bis tricolore ottenuto a Verona, la struttura di Agropoli guidata da Vito Marotta consolida la propria posizione tra le realtà d’eccellenza dell’allevamento e della preparazione equestre italiana.