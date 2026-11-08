Prima categoria, settima giornata: il punto sul girone H

Mantiene la testa la classifica lo Sporting Club Palomonte che nella settima giornata di campionato batte 4 a 1 la Calpazio, vince anche il Caprioli in trasferta contro il Torrione, il gol di Jarju vale il secondo posto momentaneo.L’Atletico Agropoli trova, invece, un pareggio sul campo del Real Bellizzi, per la squadra allenata da Mister Cianfrone a segno Maiese e Siano.
Cade in casa della Polisportiva Etruria, il Quadrivio, che viene sconfitto per 2 a 0, stop anche per l’Olympic Salerno contro il Faraone, che ottiene la seconda vittoria di fila.
Risultati
Calpazio – Sporting Cup Palomonte 1-4
Olympic Salerno – Faraone 1-2
Real Bellizzi – Atletico Agropoli 2-2
Real Carilla – Sicignano 0-2
Pol. Etruria – Quadrivio 2-0
Torrione – Caprioli 0-1
Real Filetta Pezzano – Sporting Club Picentia 3-1
Classifica: Sporting Club Palomonte 19, Caprioli 17, Real Bellizzi 15, Quadrivio 14, Atletico Agropoli 12, Pol. Etruria 10, Sicignano 9, Faraone 8, Olympic Salerno 7, Real Carilla 7,Real Filetta Pezzano 6, Calpazio 4, Sporting Club Picentia 4, Torrione 1.
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