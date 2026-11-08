Ultim'oraStefano Cataldo muore in Tanzania: tragico malore per il volontario di Torre Orsaia18:34
Calcio

Prima categoria, settima giornata: il punto sul girone H

Mantiene la testa lo Sporting Club Palomonte che batte la Calpazio, vince anche il Caprioli contro il Torrione. Pari a Bellizzi per l'Atletico Agropoli

Di:
Antonio Pagano
Prima categoria, settima giornata: il punto sul girone H
1 min di lettura

Mantiene la testa la classifica lo Sporting Club Palomonte che nella settima giornata di campionato batte 4 a 1 la Calpazio, vince anche il Caprioli in trasferta contro il Torrione, il gol di Jarju vale il secondo posto momentaneo.L’Atletico Agropoli trova, invece, un pareggio sul campo del Real Bellizzi, per la squadra allenata da Mister Cianfrone a segno Maiese e Siano.

Cade in casa della Polisportiva Etruria, il Quadrivio, che viene sconfitto per 2 a 0, stop anche per l’Olympic Salerno contro il Faraone, che ottiene la seconda vittoria di fila.

Risultati

Calpazio – Sporting Cup Palomonte 1-4

Olympic Salerno – Faraone 1-2

Real Bellizzi – Atletico Agropoli 2-2

Real Carilla – Sicignano 0-2

Pol. Etruria – Quadrivio 2-0

Torrione – Caprioli 0-1

Real Filetta Pezzano – Sporting Club Picentia 3-1

Classifica: Sporting Club Palomonte 19, Caprioli 17, Real Bellizzi 15, Quadrivio 14, Atletico Agropoli 12, Pol. Etruria 10, Sicignano 9, Faraone 8, Olympic Salerno 7, Real Carilla 7,Real Filetta Pezzano 6, Calpazio 4, Sporting Club Picentia 4, Torrione 1.

Argomenti
Altre notizie di Sport
Tutte le notizie di Sport →
Resta aggiornato
Segui su GoogleCanale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità