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Seconda Categoria, Castelnuovo Cilento a +3. Prime vittorie per Club Pontecagnano, Palinuro e Pisciotta

Seconda Categoria gironi I e L: Picentina in vetta, Castelnuovo Cilento allunga. Prime gioie per Club Pontecagnano, Palinuro e Pisciotta. Risultati e classifiche

Di:
Costabile Pio Russomando
Campo da calcio
4 min di lettura

Turno ricco di verdetti nella sesta giornata di Seconda Categoria. Nel girone L il Castelnuovo Cilento non si ferma e allunga in vetta, mentre nel girone I la Picentina 2022 approfitta del passo falso del Real Taverna e prende il comando. Ma il weekend è anche quello delle prime volte: Club Pontecagnano, Palinuro e Pisciotta conquistano i primi tre punti della stagione.

GIRONE I – Picentina in testa, sorrisi a Pontecagnano

Cambia la capolista. La Picentina 2022 passa 2-1 sul campo dell’Olevanese e sale a quota 14, approfittando del ko del Real Taverna, battuto 2-1 in casa dal Pellezzano. Spettacolo tra Santa Tecla e Giffonese: finisce 3-3 e la squadra di casa resta seconda a 13, appaiata proprio al Real Taverna.

Sorride Pontecagnano Faiano, con due vittorie su tre gare. Lo Zenit Pontecagnano travolge 5-1 l’Atletico Battipaglia 2018 e si rilancia a quota 12, a due sole lunghezze dalla vetta, cancellando il 3-0 incassato a Giffoni la settimana scorsa. Festa grande anche per il Club Pontecagnano, che espugna 2-1 il campo del Real Santa Cecilia 2025 e muove la classifica per la prima volta: un successo che vale tre punti e soprattutto una bella iniezione di fiducia.

Va meno bene alla Virtus Faiano, che cade 1-0 in casa contro l’Ebvrvm 2024. Un ko che frena la corsa dei biancoverdi, fermi a 11 e scivolati al quinto posto. Per la squadra di Eboli, invece, è un colpo esterno che vale il sorpasso sul Pellezzano e una classifica più tranquilla. Notte fonda per l’Atletico Battipaglia, fermo a 4 punti dopo la pesante sconfitta di Pontecagnano, mentre il Real Santa Cecilia resta a 3. Turno di riposo per l’Atletico Faiano, ancora a secco di punti.

Risultati

  • Real Santa Cecilia 2025 – Club Pontecagnano 1-2
  • Real Taverna – Pellezzano 1-2
  • Olevanese – Picentina 2022 1-2
  • Santa Tecla Calcio 2019 – Giffonese 3-3
  • Virtus Faiano – Ebvrvm 2024 0-1
  • Zenit Pontecagnano – Atletico Battipaglia 2018 5-1
  • Riposa: Atletico Faiano

Classifica

SquadraPt
Picentina 202214
Santa Tecla Calcio 201913
Real Taverna13
Zenit Pontecagnano 202512
Virtus Faiano11
Olevanese9
Giffonese8
Ebvrvm 20247
Pellezzano (-1)5
Atletico Battipaglia 20184
Real Santa Cecilia 20253
Club Pontecagnano3
Atletico Faiano0

GIRONE L – Castelnuovo, fuga cilentana

Il Castelnuovo Cilento è sempre più padrone del girone. La capolista vince 1-0 a Ricigliano, su un campo tutt’altro che semplice, e sale a 18 punti. Ma il dato che conta è un altro: complice il ko del Real Cilento, il vantaggio sulla seconda sale a tre lunghezze. Ora l’inseguitrice è la Calcio Gregoriana, che sbanca 3-2 il campo dell’Atletico San Marco e si porta a quota 15.

Frenata pesante per il Real Cilento 2022, battuto 3-1 dalla Pro Sala: le due squadre ora condividono il terzo posto a quota 13. Gara da sette gol a Caggiano, dove i padroni di casa superano 4-3 la Fox Paestum al termine di una sfida pazza. I capaccesi restano a 9 punti e vengono scavalcati proprio dal Caggiano, che sale a 10 ed entra nella zona play-off.

Domenica da ricordare per il Palinuro 2023, che dopo un avvio difficilissimo trova la prima vittoria stagionale nel modo più netto: 5-0 a La Cilentana Sport. Un risultato che porta i rossoblù a 4 punti e lascia la Cilentana ferma a quota 5. Prima gioia anche per il Pisciotta Calcio 2022, che batte 2-1 il Sassano 2026 e lascia lo zero in classifica: tre punti preziosi per una squadra che finora aveva raccolto solo amarezze. Il Tempalta, infine, supera 4-2 l’Atletik e sale a 8, mentre l’Atletik resta a 4. In fondo resta il Ricigliano, ultimo con 2 punti.

Risultati

  • Atletico San Marco – Calcio Gregoriana 2-3
  • Palinuro 2023 – La Cilentana Sport 5-0
  • Pro Sala F.C. – Real Cilento 2022 3-1
  • Pisciotta Calcio 2022 – Sassano 2026 2-1
  • Ricigliano – Castelnuovo Cilento 0-1
  • Tempalta – Atletik 4-2
  • Caggiano Calcio – Fox Paestum 4-3

Classifica

SquadraPt
Castelnuovo Cilento18
Calcio Gregoriana15
Pro Sala F.C.13
Real Cilento 202213
Caggiano Calcio10
Fox Paestum9
Tempalta8
Sassano 20267
Atletico San Marco7
La Cilentana Sport5
Palinuro 20234
Atletik4
Pisciotta Calcio 20223
Ricigliano2

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