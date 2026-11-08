Seconda Categoria, Castelnuovo Cilento a +3. Prime vittorie per Club Pontecagnano, Palinuro e Pisciotta

Turno ricco di verdetti nella sesta giornata di Seconda Categoria. Nel girone L il Castelnuovo Cilento non si ferma e allunga in vetta, mentre nel girone I la Picentina 2022 approfitta del passo falso del Real Taverna e prende il comando. Ma il weekend è anche quello delle prime volte: Club Pontecagnano, Palinuro e Pisciotta conquistano i primi tre punti della stagione.

GIRONE I – Picentina in testa, sorrisi a Pontecagnano

Cambia la capolista. La Picentina 2022 passa 2-1 sul campo dell’Olevanese e sale a quota 14, approfittando del ko del Real Taverna, battuto 2-1 in casa dal Pellezzano. Spettacolo tra Santa Tecla e Giffonese: finisce 3-3 e la squadra di casa resta seconda a 13, appaiata proprio al Real Taverna.

Sorride Pontecagnano Faiano, con due vittorie su tre gare. Lo Zenit Pontecagnano travolge 5-1 l’Atletico Battipaglia 2018 e si rilancia a quota 12, a due sole lunghezze dalla vetta, cancellando il 3-0 incassato a Giffoni la settimana scorsa. Festa grande anche per il Club Pontecagnano, che espugna 2-1 il campo del Real Santa Cecilia 2025 e muove la classifica per la prima volta: un successo che vale tre punti e soprattutto una bella iniezione di fiducia.

Va meno bene alla Virtus Faiano, che cade 1-0 in casa contro l’Ebvrvm 2024. Un ko che frena la corsa dei biancoverdi, fermi a 11 e scivolati al quinto posto. Per la squadra di Eboli, invece, è un colpo esterno che vale il sorpasso sul Pellezzano e una classifica più tranquilla. Notte fonda per l’Atletico Battipaglia, fermo a 4 punti dopo la pesante sconfitta di Pontecagnano, mentre il Real Santa Cecilia resta a 3. Turno di riposo per l’Atletico Faiano, ancora a secco di punti.

Risultati

Real Santa Cecilia 2025 – Club Pontecagnano 1-2

Real Taverna – Pellezzano 1-2

Olevanese – Picentina 2022 1-2

Santa Tecla Calcio 2019 – Giffonese 3-3

Virtus Faiano – Ebvrvm 2024 0-1

Zenit Pontecagnano – Atletico Battipaglia 2018 5-1

Riposa: Atletico Faiano

Classifica

Squadra Pt Picentina 2022 14 Santa Tecla Calcio 2019 13 Real Taverna 13 Zenit Pontecagnano 2025 12 Virtus Faiano 11 Olevanese 9 Giffonese 8 Ebvrvm 2024 7 Pellezzano (-1) 5 Atletico Battipaglia 2018 4 Real Santa Cecilia 2025 3 Club Pontecagnano 3 Atletico Faiano 0

GIRONE L – Castelnuovo, fuga cilentana

Il Castelnuovo Cilento è sempre più padrone del girone. La capolista vince 1-0 a Ricigliano, su un campo tutt’altro che semplice, e sale a 18 punti. Ma il dato che conta è un altro: complice il ko del Real Cilento, il vantaggio sulla seconda sale a tre lunghezze. Ora l’inseguitrice è la Calcio Gregoriana, che sbanca 3-2 il campo dell’Atletico San Marco e si porta a quota 15.

Frenata pesante per il Real Cilento 2022, battuto 3-1 dalla Pro Sala: le due squadre ora condividono il terzo posto a quota 13. Gara da sette gol a Caggiano, dove i padroni di casa superano 4-3 la Fox Paestum al termine di una sfida pazza. I capaccesi restano a 9 punti e vengono scavalcati proprio dal Caggiano, che sale a 10 ed entra nella zona play-off.

Domenica da ricordare per il Palinuro 2023, che dopo un avvio difficilissimo trova la prima vittoria stagionale nel modo più netto: 5-0 a La Cilentana Sport. Un risultato che porta i rossoblù a 4 punti e lascia la Cilentana ferma a quota 5. Prima gioia anche per il Pisciotta Calcio 2022, che batte 2-1 il Sassano 2026 e lascia lo zero in classifica: tre punti preziosi per una squadra che finora aveva raccolto solo amarezze. Il Tempalta, infine, supera 4-2 l’Atletik e sale a 8, mentre l’Atletik resta a 4. In fondo resta il Ricigliano, ultimo con 2 punti.

Risultati

Atletico San Marco – Calcio Gregoriana 2-3

Palinuro 2023 – La Cilentana Sport 5-0

Pro Sala F.C. – Real Cilento 2022 3-1

Pisciotta Calcio 2022 – Sassano 2026 2-1

Ricigliano – Castelnuovo Cilento 0-1

Tempalta – Atletik 4-2

Caggiano Calcio – Fox Paestum 4-3

Classifica