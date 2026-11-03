Campionati Provinciali

Atletico San Mauro torna a casa al Comunale: festa e vittoria per 4-2

Dopo 3.465 giorni l'Atletico San Mauro torna a giocare al Comunale di San Mauro Cilento e supera 4-2 il Massa Calcio in Terza Categoria.

Di:
Manuel Chiariello
Atletico San Mauro torna a casa al Comunale: festa e vittoria per 4-2

Possono sorridere i tifosi di San Mauro Cilento. Dopo diversi anni di attesa e continui spostamenti nei territori limitrofi, la squadra del paese è tornata a giocare a casa.

Lo scorso weekend, infatti, l’Atletico San Mauro ha potuto riabbracciare il “Comunale”, lo storico impianto che ha accompagnato i momenti più emozionanti della storia del club, militante oggi nel campionato di Terza Categoria.

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Poker al Massa Calcio e festa al Comunale

Un ritorno davvero fortunato, visto che la compagine di casa si è imposta per 4-2 contro il Massa Calcio grazie alle reti di Russo e Palumbo e alla doppietta di Incarnato. L’Atletico San Mauro mancava dal “Comunale” addirittura dal 2017, quando la squadra vinse il campionato di Seconda Categoria battendo il Lentiscosa per 6-2.

Da allora un lungo e tortuoso viaggio sul campo neutro della vicina Pollica, prima di ritrovare quel prato verde nel cuore di San Mauro Cilento a 3.465 giorni dall’ultima volta.

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