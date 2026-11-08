Polisportiva Basket Agropoli: prima vittoria stagionale, Cercola ko 70-59

Al Pala “Di Concilio” arriva la prima vittoria stagionale per la Polisportiva Basket Agropoli, che supera la Pallacanestro Cercola con il punteggio di 70-59 e conquista i primi due punti del campionato.

Avvio travolgente dei delfini nel primo quarto

I padroni di casa partono subito con grande determinazione, imponendo ritmo e intensità alla gara. Grazie alle giocate di Di Mauro, Lepre e Marino, Agropoli prende immediatamente il largo e chiude la prima frazione di gioco con un netto 27-7.

Controllo del ritmo fino all’intervallo lungo

Nel secondo quarto il copione della sfida non cambia: la formazione cilentana continua a comandare il gioco, trovando con continuità la via del canestro e mantenendo saldamente la testa dell’incontro. Le squadre vanno così al riposo intermedio sul punteggio di 46-27.

La reazione ospite nel terzo periodo

Al rientro dagli spogliatoi arriva la reazione di Cercola, che aumenta la pressione difensiva e prova a riaprire la partita, riuscendo a ridurre sensibilmente lo svantaggio. Al termine del terzo quarto il tabellone del Palazzetto segna 53-44.

Gestione del finale e festa per i due punti

Nell’ultima frazione la squadra di casa ritrova compattezza e lucidità, gestisce il margine di sicurezza e respinge ogni tentativo di rimonta degli ospiti, allungando di nuovo nelle battute conclusive. Al suono della sirena finale esplode la gioia per la Polisportiva Basket Agropoli, che si impone 70-59 e incamera un successo fondamentale per il morale e per la classifica.