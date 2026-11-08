Serie D, la Gelbison cade ad Anzio: i padroni di casa vincono 2-0

Continua il momento difficile per la Gelbison. Allo stadio “Massimo Bruschini” di Anzio, i padroni di casa si impongono per 2-0 nel match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie D. Decisive per il risultato finale le reti realizzate da Cracoanu e Meledandri, entrambe pervenute nella seconda frazione di gioco.

La squadra rossoblù, che con questo risultato ha raccolto soltanto quattro punti nelle ultime cinque gare disputate, resta ferma a quota 11 punti in classifica generale. Domenica prossima la formazione cilentana tornerà a giocare tra le mura amiche dello stadio “Giovanni Morra”, dove ospiterà l’Aranova, squadra che occupa attualmente la nona posizione della graduatoria.

Le formazioni in campo e il quadro dei precedenti

Il tecnico Infantino ha schierato dal primo minuto il trio difensivo composto da Viscomi, De Luca e Silvestri a protezione del portiere Grillo. La linea mediana è stata affidata a Livingstone, Del Miglio, Uliano e Kosovan, mentre il tridente d’attacco ha visto impiegati dal primo minuto Simeri, Piazza e Balla.

L’Anzio è sceso in campo con Lucatelli tra i pali e una difesa a tre formata da Bronzini, Macauro e Morichelli. A centrocampo spazio per Meledandri, Modesti e Ambrogi, a supporto del reparto offensivo composto da Francescotti, Garau e Giampaolo.

Il bilancio dei quattro precedenti ufficiali disputati prima della sfida odierna vedeva una statistica favorevole ai rossoblù, con due pareggi e due successi per la Gelbison risalenti alla stagione 2024/2025.

La cronaca della gara e le reti nella ripresa

Dopo un primo tempo equilibrato conclusosi a reti inviolate, la partita si è sbloccata a favore dei padroni di casa nella seconda metà di gara. A rompersi l’equilibrio è stato il gol del centrocampista Riccardo Cracoanu, andato a segno attorno alla mezz’ora del secondo tempo.

Pochi minuti dopo è arrivato il raddoppio definitivo per l’Anzio, firmato dal compagno di reparto Lorenzo Meledandri. L’incontro si è chiuso con il triplice fischio sul punteggio di 2-0, sancendo la battuta d’arresto esterna per la compagine cilentana.