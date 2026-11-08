Serie D, l’Ebolitana frena la Fidelis Andria: al Troisi finisce 0-0

Buon punto casalingo per l’Ebolitana di mister Pezzella, che tra le mura amiche dello stadio “Giuseppe Troisi” di Giffoni Valle Piana ferma la temibile compagine pugliese della Fidelis Andria. La sfida valevole per il campionato di Serie D si chiude a reti bianche, al termine di novanta minuti intensi e ricchi di occasioni da ambo le parti.
Primo tempo: botta e risposta e la traversa di Musy
L’avvio di gara vede le due formazioni studiarsi a lungo a centrocampo. A rompere gli equilibri al 10′ è un rasoterra di Musy che si spegne sul fondo, alla destra dell’estremo difensore di casa Esposito. La replica dell’Ebolitana arriva appena due minuti dopo con Somma, il cui tiro-cross viene bloccato da Negri. Sul capovolgimento di fronte, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Ronchi stacca di testa ma la conclusione debole termina a lato.
I padroni di casa si rendono pericolosissimi al 21′ con Guarracino: la sua conclusione dalla distanza sfiora il palo, costringendo Negri all’intervento in tuffo. Al 25′ Bonavita prova la giocata ad effetto notando l’estremo difensore pugliese fuori dai pali e tenta il pallonetto da centrocampo, con la sfera che termina fuori di poco. Alla mezz’ora un calcio di punizione dal limite di Alessio Esposito fa gridare al gol i tifosi locali, ma la palla sorvola di un soffio la traversa a Negri ormai battuto. Il brivido finale della prima frazione porta la firma di Musy, che al 43′ colpisce in pieno la traversa sugli sviluppi di un corner. Dopo un minuto di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.
Secondo tempo: assedio biancazzurro e l’infortunio di Esposito
La ripresa si apre con un’immediata chance per l’Ebolitana dopo appena due minuti: traversone preciso di Guarracino per l’incornata di Paudice, bloccata da Negri. All’11’ è ancora Guarracino a scuotere la gara: ben imbeccato dallo stesso Paudice, l’attaccante centra la seconda traversa di giornata per la sua squadra; sulla ribattuta si avventa Zugaro, il cui diagonale sfiora il palo a portiere battuto.
Al 30′ Bonavita scaglia un tiro insidioso che impegna Negri in una parata a terra in distensione. Un minuto più tardi è Allushaj a tentare la sorte con un diagonale che termina di poco a lato. Al 45′ arriva una tegola per l’Ebolitana: il portiere Esposito è costretto ad abbandonare il campo per infortunio, lasciando il posto al subentrante Puca. Il neoentrato si fa subito trovare pronto al 49′, deviando in angolo un gran tiro di Musy. L’ultima vera occasione del match capita al 51′ sui piedi di Messina, ma la sua conclusione finisce fuori di pochissimo. Subito dopo arriva il triplice fischio finale che sancisce la divisione della posta in palio.
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