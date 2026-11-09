Kickboxing, il Dojo Poseidon trionfa ai Campionati Regionali Federkombat a Cervinara

Il Dojo Poseidon di Capaccio Paestum si conferma tra le realtà di punta della kickboxing campana grazie ai risultati raccolti durante la prima fase del Campionato Regionale Federkombat. Nella cornice del PalaCaudium di Cervinara, la squadra guidata dal Maestro Ferdinando Polito ha ottenuto una serie di successi personali e di gruppo, collezionando medaglie in diverse categorie all’interno della manifestazione organizzata dalla Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI.

I campioni regionali e le conferme sul gradino più alto

La spedizione del Dojo Poseidon ha visto spiccare la prova di Giuseppe Scariati, che ha conquistato il titolo di Campione Regionale superando gli avversari in una delle categorie più numerose e competitive dell’intera giornata. Accanto a lui si registra la conferma di Biagio Scorzelli, che ha ribadito la propria leadership sul riquadro di gara riconfermandosi campione nella propria classe di peso.

Le medaglie d’argento e le prestazioni sul podio

Il medagliere della palestra capacchese si è arricchito ulteriormente grazie alle prove di Pasquale Maria Guadagno e Alessandra Marsico. Entrambi gli atleti hanno raggiunto la finale delle rispettive categorie, conquistando il titolo di Vice Campioni Regionali al termine di incontri caratterizzati da un alto livello tecnico e agonistico.

I bronzi e il bilancio complessivo della squadra

A completare la prestazione corale del Dojo Poseidon sono arrivati tre terzi posti, conquistati da Fabrizio Bello, Michele Desio e Francesco Pio Alfano. Il bilancio della giornata include anche le prove di Alessandra Itri e Antonino Nicoletti, i quali, pur restando fuori dalla zona medaglie, hanno mostrato una crescita tecnica e caratteriale determinante per il risultato complessivo della società. La prima fase del torneo Federkombat proietta ora gli atleti salernitani verso i prossimi appuntamenti del calendario agonistico regionale e nazionale.