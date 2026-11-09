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Agropoli, torna Egidio Pirozzi: “Società solida, qui per vincere”

Egidio Pirozzi si presenta come nuovo allenatore dell’Agropoli: l'obiettivo è la rincorsa alla vetta nel girone D del campionato di Promozione.

Di:
Augusto Salerno
Agropoli, torna Egidio Pirozzi: "Società solida, qui per vincere"
2 min di lettura

L’U.S. Agropoli 1921 ha presentato ufficialmente il suo nuovo allenatore, Egidio Pirozzi. Il tecnico subentra sulla panchina biancazzurra dopo l’esonero di mister Squillante e il positivo interregno del traghettatore Liguori, il quale resterà confermato all’interno dello staff tecnico della prima squadra.

La scelta del direttore sportivo Francesco Magna è arrivata al termine di una scrupolosa selezione: la dirigenza ha deciso di puntare con decisione sulla leadership e sull’esperienza dell’ex allenatore dell’Ebolitana, reduce dalla vittoria dello scorso campionato di Eccellenza. Nella nuova avventura nel Cilento, Pirozzi ritroverà anche i calciatori Terza e De Sio,già suoi elementi chiave nelle precedenti esperienze sportive.

Un gradito ritorno sulla panchina dell’Agropoli

Per Egidio Pirozzi si tratta di un ritorno significativo sulla panchina dei “delfini”. Nel corso della sua carriera, l’allenatore ha già guidato il club cilentano in Serie D tra il 2013 e il 2014, conquistando uno storico terzo posto in classifica e raggiungendo la finale dei play-off di girone, poi persa contro l’Akragas.

Il contesto attuale vede il club impegnato in una sfida differente: recuperare lo svantaggio in classifica rispetto al Sant’Antonio Abate nel girone D del campionato di Promozione Campania. Un torneo di categoria inferiore in cui Pirozzi vanta già un precedente vincente, avendo conquistato la promozione in Eccellenza tramite i play-off alla guida della Polisportiva Santa Maria nella stagione 2017-2018.

Le prime parole del mister e la composizione dello staff tecnico

Nella conferenza stampa di presentazione, tenutasi davanti ai media locali, Pirozzi si è mostrato affiancato dai preparatori atletici prof. Vitolo e prof. Caponigro, confermando la composizione del nuovo gruppo di lavoro.

“Abbiamo a disposizione una rosa di assoluto valore e una società solida e ambiziosa”, ha dichiarato il neo allenatore biancazzurro. “Era esattamente ciò che stavo cercando e la scelta di accettare questo incarico è stata molto semplice. La squadra mostra già un’impostazione vicina alle mie idee di gioco, ma soltanto attraverso il lavoro quotidiano potremo raggiungere traguardi importanti”.

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