Prignano Cilento: inaugurato l’asilo nido comunale, un servizio ritrovato dopo 35 anni

Prignano Cilento compie un passo fondamentale verso il potenziamento dei servizi dedicati alla prima infanzia. Con il taglio del nastro avvenuto questa mattina, giovedì 5 novembre, il comune cilentano ha inaugurato il nuovo asilo nido comunale “Primi Passi”, restituendo alla comunità locale una struttura educativa pubblica a ben 35 anni di distanza dall’ultima apertura. L’opera rappresenta un presidio socioricreativo ed educativo strategico per supportare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie del territorio.

Struttura e spazi educativi a misura di bambino

La nuova struttura è stata concepita per accogliere un massimo di 13 bambini, offrendo ambienti ampi, luminosi e con una vista panoramica sul paesaggio circostante. La progettazione degli interni e la scelta degli allestimenti mettono al centro il benessere e la crescita psicomotoria dei più piccoli, avvalendosi dei principi pedagogici del metodo Montessori.

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Tutti gli spazi sono stati curati nei minimi dettagli per garantire standard elevated di sicurezza, comfort e stimolazione cognitiva: dagli arredi specifici come culle, lettini e seggioloni, fino alla selezione di giochi realizzati prevalentemente in legno e materiali naturali.

Un investimento da 271mila euro con fondi europei e regionali

La riapertura dell’asilo nido è il frutto di un percorso amministrativo sostenuto da una copertura finanziaria complessiva pari a 271.337,73 euro. L’intervento è stato realizzato attingendo a diverse fonti di finanziamento pubbliche correlate alla programmazione comunitaria e regionale:

POR Campania FESR 2014/2020

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027

Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020

L’impiego coordinato di queste risorse ha consentito il completo recupero e l’adeguamento funzionale dell’immobile, trasformandolo in un polo all’avanguardia per la prima infanzia.

La soddisfazione dell’amministrazione comunale

L’inaugurazione ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e dei cittadini, segnando il completamento di un obiettivo strategico programmato dall’amministrazione in carica.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Michele Chirico e dalla sua squadra amministrativa, che hanno accompagnato l’iter tecnico e burocratico fino alla restituzione definitiva del servizio alla cittadinanza. Con l’attivazione di “Primi Passi”, Prignano Cilento si dota di una risorsa concreta contro l’isolamento dei piccoli centri internalizzati, investendo direttamente sul tessuto sociale e sul futuro delle nuove generazioni.