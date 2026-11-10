Botti illegali nel Salernitano, scattano i controlli: laboratorio scoperto a Siano

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha intensificato le attività di monitoraggio e prevenzione su tutto il territorio salernitano per contrastare la produzione, il trasporto e la vendita illecita di materiale esplodente. Il piano straordinario di verifiche, promosso per tutelare l’incolumità pubblica e disarticolare la filiera del commercio abusivo di fuochi d’artificio ad alto potenziale, ha già portato ai primi significativi risultati nell’area nord della provincia, segnando l’avvio di una vasta campagna di accertamenti che interesserà nei prossimi giorni sia l’Agro Nocerino-Sarnese che i comprensori del Cilento, del Vallo di Diano e della Piana del Sele.

Sequestrati 202 ordigni e polvere da sparo sotterrata a Siano

L’operazione più recente è stata condotta dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Compagnia della Guardia di Finanza di Cava de’ Tirreni. I militari sono intervenuti nel comune di Siano, individuando una struttura clandestina adibita alla fabbricazione di fuochi pirotecnici illegali. Le Fiamme Gialle hanno scoperto un laboratorio abusivo ricavato all’interno di un casolare ubicato in un complesso residenziale, un contesto abitato che amplificava notevolmente i rischi legati alla tenuta di materiale esplosivo.

Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 202 ordigni esplosivi artigianali, insieme a una cospicua quantità di componenti e strumenti tecnici destinati all’assemblaggio di ulteriori fuochi. Le verifiche si sono poi estese al terreno adiacente allo stabile, nella disponibilità del medesimo soggetto: le operazioni di ricerca hanno consentito di recuperare circa 5 chilogrammi di polvere da sparo, che l’uomo aveva accuratamente occultato sotto terra nel tentativo di sottrarla ai controlli.

Incastrato un uomo: scatta l’arresto e l’iter giudiziario

A seguito del rinvenimento del laboratorio e dell’ingente quantitativo di esplosivo, i finanzieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo con l’accusa di fabbricazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. L’intero carico è stato messo in sicurezza per le successive perizie e la bonifica da parte del personale specializzato.

Dagli organi inquirenti viene ricordata la natura cautelare del provvedimento adottato e la tutela delle garanzie difensive nel corso dell’iter processuale:

“Il provvedimento cautelare dovrà essere convalidato nonché suscettibile di impugnazione e le accuse, così come formulate, non implicano alcun giudizio definitivo di responsabilità e saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle successive fasi del procedimento.”

L’intervento di Siano rappresenta la prima tappa di un’articolata serie di servizi coordinati che la Guardia di Finanza di Salerno eseguirà su tutto il territorio provinciale per reprimere la detenzione non autorizzata di materiale pirotecnico e garantire la sicurezza dei cittadini.