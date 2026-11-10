Cronaca

Botti illegali nel Salernitano, scattano i controlli: laboratorio scoperto a Siano

Guardia di Finanza in azione in tutta la provincia di Salerno contro i botti abusivi. A Siano sequestrati 202 ordigni e 5 kg di polvere da sparo.

Di:
Ernesto Rocco
Botti illegali
3 min di letturaAggiornato il

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha intensificato le attività di monitoraggio e prevenzione su tutto il territorio salernitano per contrastare la produzione, il trasporto e la vendita illecita di materiale esplodente. Il piano straordinario di verifiche, promosso per tutelare l’incolumità pubblica e disarticolare la filiera del commercio abusivo di fuochi d’artificio ad alto potenziale, ha già portato ai primi significativi risultati nell’area nord della provincia, segnando l’avvio di una vasta campagna di accertamenti che interesserà nei prossimi giorni sia l’Agro Nocerino-Sarnese che i comprensori del Cilento, del Vallo di Diano e della Piana del Sele.

Sequestrati 202 ordigni e polvere da sparo sotterrata a Siano

L’operazione più recente è stata condotta dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Compagnia della Guardia di Finanza di Cava de’ Tirreni. I militari sono intervenuti nel comune di Siano, individuando una struttura clandestina adibita alla fabbricazione di fuochi pirotecnici illegali. Le Fiamme Gialle hanno scoperto un laboratorio abusivo ricavato all’interno di un casolare ubicato in un complesso residenziale, un contesto abitato che amplificava notevolmente i rischi legati alla tenuta di materiale esplosivo.

Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 202 ordigni esplosivi artigianali, insieme a una cospicua quantità di componenti e strumenti tecnici destinati all’assemblaggio di ulteriori fuochi. Le verifiche si sono poi estese al terreno adiacente allo stabile, nella disponibilità del medesimo soggetto: le operazioni di ricerca hanno consentito di recuperare circa 5 chilogrammi di polvere da sparo, che l’uomo aveva accuratamente occultato sotto terra nel tentativo di sottrarla ai controlli.

Incastrato un uomo: scatta l’arresto e l’iter giudiziario

A seguito del rinvenimento del laboratorio e dell’ingente quantitativo di esplosivo, i finanzieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo con l’accusa di fabbricazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. L’intero carico è stato messo in sicurezza per le successive perizie e la bonifica da parte del personale specializzato.

Dagli organi inquirenti viene ricordata la natura cautelare del provvedimento adottato e la tutela delle garanzie difensive nel corso dell’iter processuale:

“Il provvedimento cautelare dovrà essere convalidato nonché suscettibile di impugnazione e le accuse, così come formulate, non implicano alcun giudizio definitivo di responsabilità e saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle successive fasi del procedimento.”

L’intervento di Siano rappresenta la prima tappa di un’articolata serie di servizi coordinati che la Guardia di Finanza di Salerno eseguirà su tutto il territorio provinciale per reprimere la detenzione non autorizzata di materiale pirotecnico e garantire la sicurezza dei cittadini.

Argomenti
Altre notizie di Cronaca
Tutte le notizie di Cronaca →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità