Almanacco 10 novembre 2026: meteo, eventi, santo e accadde oggi

Buongiorno e ben ritrovati con l’almanacco di martedì 10 novembre 2026, il 314° giorno dell’anno: ne mancano 51 alla fine del 2026. È la vigilia di San Martino, la ricorrenza che nelle campagne del Cilento e di tutta la provincia di Salerno segna da secoli il passaggio dal mosto al vino nuovo, tra cantine che si aprono e caldarroste sul fuoco. Le giornate continuano ad accorciarsi: a Salerno il sole sorge intorno alle 6.40 e tramonta poco prima delle 16.50, regalando poco più di dieci ore di luce.

Oggi si celebra anche la Giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo, istituita dall’UNESCO per ricordare il ruolo della ricerca nella costruzione di società più giuste e sostenibili.

Meteo in provincia di Salerno per martedì 10 novembre

Dopo un lunedì ancora tranquillo, sulla Campania torna a farsi sentire l’influenza delle perturbazioni atlantiche. Martedì la giornata si aprirà con cielo in prevalenza nuvoloso e la nuvolosità tenderà ad aumentare con il passare delle ore. Nelle zone interne, dagli Alburni al Vallo di Diano fino ai Picentini, non si escludono deboli piovaschi o pioviggini già dal mattino, mentre lungo la costa la giornata dovrebbe restare in gran parte asciutta fino al pomeriggio. Le precipitazioni più diffuse sono attese tra la sera e la notte, anche sul litorale.

Temperature ancora miti per il periodo: a Salerno la minima si attesterà intorno ai 15 gradi e la massima toccherà i 19 gradi; valori simili lungo la costa cilentana, più freschi nell’entroterra e in collina. Venti generalmente deboli, in rotazione dai quadranti meridionali; mari poco mossi, con moto ondoso in lieve aumento verso sera.

Uno sguardo ai prossimi giorni: la settimana si annuncia movimentata. Mercoledì 11 sono possibili residui fenomeni, ma l’attenzione è rivolta soprattutto a giovedì 12 e venerdì 13, quando una perturbazione più intensa potrebbe portare piogge anche forti e venti sostenuti di scirocco e libeccio. Meglio tenere l’ombrello a portata di mano e seguire gli aggiornamenti della Protezione civile regionale.

Eventi in provincia di Salerno per il 10 novembre

Campionato Mondiale della Pizza DOC – NEXT, Capaccio Paestum Da oggi e fino a giovedì 12 novembre il polo fieristico NEXT, nell’ex tabacchificio di borgo Cafasso, ospita la dodicesima edizione del Campionato Mondiale della Pizza DOC. Tre giorni di gare tra pizzaioli provenienti da diversi paesi, che per l’occasione trasformano Paestum nella capitale dell’arte bianca.

“C’era una volta… Scugnizzi” – Teatro Verdi, Salerno Debutta oggi al Teatro Municipale Giuseppe Verdi il musical “C’era una volta… Scugnizzi”, inserito nella rassegna Musica d’Artista 2026. Le repliche proseguono fino a domenica 15 novembre; biglietti in botteghino e nei circuiti autorizzati.

Linea d’Ombra Festival – Salerno Prosegue la trentunesima edizione del festival di cinema dedicato alle nuove generazioni, quest’anno sul tema “Play”: proiezioni, incontri e laboratori tra Sala Pasolini, Piccolo Teatro Porta Catena e Complesso San Michele fino a sabato 14 novembre. Tra gli ospiti annunciati figurano Pupi Avati, Anna Foglietta e Rocco Papaleo.

Luci d’Artista – Salerno Accese dal 7 novembre, le installazioni luminose resteranno visitabili fino al 6 gennaio 2027: 31 opere e quattro videomapping tra centro storico, lungomare e zona orientale, con il grande albero di piazza Portanova. Alla Villa Comunale il percorso dedicato alle famiglie, tra fiabe e animali illuminati. Ingresso gratuito.

Salerno Boat Show – Marina d’Arechi, Salerno Penultimo giorno per il salone nautico giunto alla nona edizione: barche, accessori e servizi in esposizione a terra e in acqua, dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito, chiusura mercoledì 11 novembre.

Mostre in corso

“Disegnare lo schermo” di Gio Quasirosso, tra illustrazione e cinema, al Complesso San Michele di Salerno (fino al 14 novembre).

di Gio Quasirosso, tra illustrazione e cinema, al Complesso San Michele di Salerno (fino al 14 novembre). “L’Altrove nella pittura” , personale di Ciro Palumbo alla Dadart Gallery di Salerno (fino al 10 dicembre, ingresso libero).

, personale di Ciro Palumbo alla Dadart Gallery di Salerno (fino al 10 dicembre, ingresso libero). “Come il vento” , ventagli d’arte dedicati al clima alla Casa Museo Avella-Ferrara di Olevano sul Tusciano (fino al 14 novembre).

, ventagli d’arte dedicati al clima alla Casa Museo Avella-Ferrara di Olevano sul Tusciano (fino al 14 novembre). Sanseverino Young Art, festival delle arti per giovani talenti in piazza Ettore Imperio a Mercato San Severino (fino al 14 novembre, ingresso gratuito).

Rassegne nel territorio Nel Cilento continua il Cilento Festival tra Pioppi e Vallo della Lucania (fino al 18 dicembre), mentre nel Vallo di Diano è in corso il Festival Teatrale Santarsenese a Sant’Arsenio.

Da segnare in agenda

11 novembre, San Martino: castagne e vino nuovo in tanti comuni della provincia; ad Agropoli parte il Festival del Teatro Amatoriale al Cineteatro Eduardo De Filippo.

castagne e vino nuovo in tanti comuni della provincia; ad Agropoli parte il Festival del Teatro Amatoriale al Cineteatro Eduardo De Filippo. 13-15 novembre: Festival di San Martino a Castellabate, San Martino Castagne e Vino a Capitignano di Giffoni Sei Casali, Festa della Castagna a Futani, Antica Festa del Vino a Casal Velino e “Buon compleanno Dieta Mediterranea” tra Pollica e Acciaroli.

Festival di San Martino a Castellabate, San Martino Castagne e Vino a Capitignano di Giffoni Sei Casali, Festa della Castagna a Futani, Antica Festa del Vino a Casal Velino e “Buon compleanno Dieta Mediterranea” tra Pollica e Acciaroli. 15 novembre: la Tavolata del Cilento nei vicoli di Acciaroli.

Santo del giorno: San Leone Magno

La Chiesa ricorda oggi San Leone I, detto Magno, papa e dottore della Chiesa. Nato intorno al 400 da una famiglia di origine toscana, fu diacono a Roma prima di salire al soglio di Pietro nel 440, guidando la Chiesa per oltre vent’anni in uno dei momenti più drammatici della storia dell’Occidente. Sul piano dottrinale il suo nome è legato al Concilio di Calcedonia del 451, dove la sua lettera sulla duplice natura di Cristo divenne punto di riferimento per la fede cristiana.

La tradizione lo ricorda soprattutto per il celebre incontro con Attila nel 452: la sua autorità e la sua capacità di persuasione convinsero il re degli Unni a rinunciare a marciare su Roma. Qualche anno più tardi riuscì a limitare i danni del saccheggio dei Vandali di Genserico. Morì il 10 novembre del 461 e fu il primo papa a ricevere l’appellativo di “Magno”. È considerato protettore di musici e cantori.

Oggi si fa memoria anche di Sant’Andrea Avellino, sacerdote teatino nato a Castronuovo, in Basilicata, e morto a Napoli il 10 novembre 1608: molto venerato in Campania, è invocato contro la morte improvvisa. Si ricordano inoltre San Baudolino, patrono di Alessandria, e San Giusto di Canterbury.

Auguri a tutti coloro che si chiamano Leone, Leo, Leonia e Andrea!

Accadde oggi, 10 novembre

461 – Muore a Roma papa Leone I, passato alla storia come Leone Magno.

– Muore a Roma papa Leone I, passato alla storia come Leone Magno. 1441 – Alfonso V d’Aragona avvia l’assedio di Napoli, che si concluderà l’anno successivo con la conquista della città e l’inizio della dominazione aragonese nel Mezzogiorno.

– Alfonso V d’Aragona avvia l’assedio di Napoli, che si concluderà l’anno successivo con la conquista della città e l’inizio della dominazione aragonese nel Mezzogiorno. 1483 – Nasce a Eisleben Martin Lutero, il monaco agostiniano che avrebbe dato avvio alla Riforma protestante.

– Nasce a Eisleben Martin Lutero, il monaco agostiniano che avrebbe dato avvio alla Riforma protestante. 1775 – Il Congresso continentale americano istituisce il corpo dei Continental Marines, antenato degli attuali Marines statunitensi.

– Il Congresso continentale americano istituisce il corpo dei Continental Marines, antenato degli attuali Marines statunitensi. 1871 – Il giornalista Henry Morton Stanley ritrova l’esploratore David Livingstone a Ujiji, sulle rive del lago Tanganica.

– Il giornalista Henry Morton Stanley ritrova l’esploratore David Livingstone a Ujiji, sulle rive del lago Tanganica. 1891 – Muore a Marsiglia, a soli 37 anni, il poeta francese Arthur Rimbaud.

– Muore a Marsiglia, a soli 37 anni, il poeta francese Arthur Rimbaud. 1928 – Nasce a Roma Ennio Morricone, il compositore premio Oscar autore di colonne sonore entrate nella storia del cinema.

– Nasce a Roma Ennio Morricone, il compositore premio Oscar autore di colonne sonore entrate nella storia del cinema. 1928 – Hirohito viene intronizzato come 124° imperatore del Giappone.

– Hirohito viene intronizzato come 124° imperatore del Giappone. 1938 – Muore Mustafa Kemal Atatürk, fondatore e primo presidente della Repubblica di Turchia.

– Muore Mustafa Kemal Atatürk, fondatore e primo presidente della Repubblica di Turchia. 1969 – Va in onda negli Stati Uniti la prima puntata di “Sesame Street”, il programma per bambini che renderà celebri i Muppet.

– Va in onda negli Stati Uniti la prima puntata di “Sesame Street”, il programma per bambini che renderà celebri i Muppet. 1983 – Microsoft annuncia ufficialmente Windows, il sistema operativo destinato a cambiare il modo di usare il computer.

– Microsoft annuncia ufficialmente Windows, il sistema operativo destinato a cambiare il modo di usare il computer. 1989 – In Bulgaria il leader comunista Todor Živkov è costretto alle dimissioni, il giorno dopo la caduta del Muro di Berlino.

Nati oggi: oltre a Lutero e Morricone, festeggiano il compleanno la ginnasta Vanessa Ferrari e l’ex pilota di Formula 1 Eddie Irvine.

Buona giornata a tutti i lettori di InfoCilento!