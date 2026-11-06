Almanacco 6 novembre 2026: meteo a Salerno, eventi e San Leonardo

Oggi, venerdì 6 novembre 2026, è il 310° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano e mancano 55 giorni alla fine del 2026. Siamo nel cuore di un autunno che sta cambiando passo: dopo giornate miti, arrivano nuvole, vento e le prime piogge consistenti. È anche il primo venerdì del mese, giornata cara a molti fedeli per la devozione al Sacro Cuore.

Sul territorio salernitano è il tempo delle castagne e dei borghi in festa, mentre il calendario guarda già all’«estate di San Martino» dell’11 novembre. Il 6 novembre è inoltre la Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in guerra e nei conflitti armati, istituita dall’ONU.

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Meteo in provincia di Salerno

Una perturbazione attraverserà l’Italia tra venerdì e sabato. Secondo le tendenze diffuse nei giorni scorsi, la giornata odierna inizierà con cielo variabile, poi la nuvolosità aumenterà e dal pomeriggio sono attese precipitazioni sulle regioni tirreniche, con temporali che interesseranno anche la Campania. Le temperature dovrebbero restare sostanzialmente stabili, su valori tipicamente autunnali.

Per chi si muove in provincia, dalla Piana del Sele al Cilento, fino al Golfo di Policastro, è consigliabile tenere a portata di mano l’ombrello e prestare attenzione al mare mosso lungo la costa. Sul fronte degli eventi all’aperto, conviene verificare eventuali variazioni di programma legate al maltempo. Il tempo dovrebbe poi evolvere nel corso del fine settimana.

Eventi in provincia di Salerno

Salerno Boat Show (6-11 novembre) – Al porto turistico Marina d’Arechi, a Salerno, parte oggi la nona edizione del salone nautico, in programma fino a mercoledì 11 novembre. Sono attesi circa 110 espositori e oltre 200 brand, con 185 imbarcazioni in acqua e circa 220 in mostra complessiva.

– Al porto turistico Marina d’Arechi, a Salerno, parte oggi la nona edizione del salone nautico, in programma fino a mercoledì 11 novembre. Sono attesi circa 110 espositori e oltre 200 brand, con 185 imbarcazioni in acqua e circa 220 in mostra complessiva. Festa della Castagna a Futani (6-8 novembre) – Il borgo cilentano ospita la 17ª edizione della sagra, tra stand, caldarroste e piatti della tradizione autunnale. Si resta in zona fino a domenica.

– Il borgo cilentano ospita la 17ª edizione della sagra, tra stand, caldarroste e piatti della tradizione autunnale. Si resta in zona fino a domenica. Università di Salerno – Prosegue l’agenda di eventi, incontri e appuntamenti di ricerca tra il campus di Fisciano e quello di Baronissi.

Guardando al weekend e oltre: domenica 8 novembre è in calendario Andamento Lento a Castelnuovo Cilento; dal 13 al 15 novembre torna Brumalia a Casal Velino.

Il santo del giorno: San Leonardo di Noblac

Il 6 novembre la Chiesa ricorda San Leonardo di Noblac, detto anche di Limoges, eremita vissuto in Francia tra la fine del V e la prima metà del VI secolo. Il Martirologio Romano lo colloca a Noblac, nei pressi di Limoges, in Aquitania, e ne indica la morte intorno al 559. Le notizie storiche su di lui sono scarse, ma il suo culto è tra i più popolari dell’Europa centrale.

Secondo la tradizione, il suo nome arrivò fino al re dei Franchi, che lo chiamò a corte per aiutare la regina nelle doglie del parto. Per questo è invocato dalle madri e dalle partorienti ed è considerato protettore dei prigionieri. Il nome Leonardo deriva dal germanico e significa «forte come un leone». Nello stesso giorno si ricordano anche, tra gli altri, san Melanio, vescovo di Rennes, e sant’Iltuto, abate.

Accadde oggi, 6 novembre

1659 – Un violento terremoto colpisce la Calabria, uno dei più gravi eventi sismici della storia del Meridione.

– Un violento terremoto colpisce la Calabria, uno dei più gravi eventi sismici della storia del Meridione. 1814 – Nasce a Dinant, in Belgio, Adolphe Sax, l’inventore del sassofono.

– Nasce a Dinant, in Belgio, Adolphe Sax, l’inventore del sassofono. 1860 – Abraham Lincoln viene eletto sedicesimo presidente degli Stati Uniti.

– Abraham Lincoln viene eletto sedicesimo presidente degli Stati Uniti. 1881 – Viene fondata a Livorno l’Accademia Navale.

– Viene fondata a Livorno l’Accademia Navale. 1962 – L’Assemblea generale dell’ONU approva una risoluzione di condanna delle politiche di apartheid del Sudafrica.

– L’Assemblea generale dell’ONU approva una risoluzione di condanna delle politiche di apartheid del Sudafrica. 2007 – Si spegne Enzo Biagi, tra i grandi maestri del giornalismo italiano.

– Si spegne Enzo Biagi, tra i grandi maestri del giornalismo italiano. 2010 – A Pompei crolla la Schola Armaturarum, la cosiddetta Casa dei Gladiatori.

Nati il 6 novembre: il cantautore Pino Mango (1954), l’attore Ethan Hawke (1970) e l’attrice Emma Stone (1988).

Le notizie di ieri

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