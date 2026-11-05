San Pietro al Tanagro, anziani dormono in casa mentre entrano i ladri

Notte di paura a San Pietro al Tanagro, dove alcuni malviventi si sono introdotti all’interno di un’abitazione mentre i proprietari, un’anziana coppia del posto, stavano dormendo nelle proprie camere.

Stanza a soqquadro ma bottino vuoto

I ladri sono riusciti a penetrare nell’immobile senza che i due coniugi si accorgessero di nulla. Una volta all’interno, i malviventi hanno rovistato nelle varie stanze mettendo l’intera abitazione a soqquadro, senza tuttavia riuscire a asportare oggetti di particolare valore.

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Il tentato furto dell’automobile e le indagini

Secondo quanto ricostruito in sede di denuncia, l’episodio non è rimasto isolato: i malviventi hanno tentato di impossessarsi anche di un’automobile parcheggiata nelle vicinanze, senza però riuscire a portare a compimento il furto. L’accaduto è stato segnalato ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, ai quali spetta ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e di risalire all’identità dei responsabili.