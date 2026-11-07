Almanacco 7 novembre 2026: meteo a Salerno, eventi e santo

Buongiorno e buon sabato da InfoCilento! Oggi, 7 novembre 2026, è il 311° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: mancano 54 giorni alla fine del 2026. Siamo nel cuore dell’autunno, a pochi giorni da San Martino, la ricorrenza che da sempre porta sulle tavole del Cilento e del Salernitano castagne, vino novello e il tradizionale rito della cantina. Come ogni giorno, vi accompagniamo con il nostro almanacco: le previsioni per la provincia di Salerno, gli appuntamenti da non perdere, il santo che si celebra oggi e uno sguardo al passato con “Accadde oggi”.

Meteo a Salerno e provincia

Il fine settimana si apre all’insegna dell’incertezza. Una rapida goccia fredda sta scivolando sull’Italia da nord-ovest verso sud-est e, secondo le ultime analisi, la Campania è tra le regioni che potrebbero essere interessate da qualche pioggia nel corso di sabato.

I modelli, però, non sono concordi. Per il modello americano il passaggio sarebbe così veloce da lasciare solo qualche piovasco al Centro-Sud. Quello europeo, invece, ipotizza un transito più incisivo, con un piccolo vortice di bassa pressione sul Mediterraneo centrale: in questo caso rovesci e qualche temporale potrebbero colpire soprattutto il basso Tirreno, quindi anche il Salernitano e la costa cilentana.

Che fare, dunque? Se avete in programma una gita o una sagra all’aperto, meglio portare con sé un ombrello e tenere d’occhio gli aggiornamenti nel corso della giornata. Il miglioramento è atteso da domenica 8 novembre.

Eventi in provincia di Salerno

Il sabato salernitano è ricco di appuntamenti, tra tavole imbandite di stagione, teatro e mare.

Sagre e feste d’autunno

Acerno: va in scena la 49ª Sagra della Castagna e dei prodotti del sottobosco, in programma sabato e domenica sui Monti Picentini, con castagne, funghi, miele, formaggi di montagna, stand e musica.

va in scena la 49ª Sagra della Castagna e dei prodotti del sottobosco, in programma sabato e domenica sui Monti Picentini, con castagne, funghi, miele, formaggi di montagna, stand e musica. Futani: prosegue fino a domenica la 17ª Festa della Castagna, con piatti tipici, tradizioni e momenti di sport nel borgo cilentano.

prosegue fino a domenica la 17ª Festa della Castagna, con piatti tipici, tradizioni e momenti di sport nel borgo cilentano. San Rufo: nel Vallo di Diano arriva la 23ª Festa della Castagna, con stand lungo il corso, caldarroste e vino novello (sabato e domenica).

nel Vallo di Diano arriva la 23ª Festa della Castagna, con stand lungo il corso, caldarroste e vino novello (sabato e domenica). Giffoni Sei Casali: da oggi e fino a martedì 10 novembre la festa di San Martino anima i borghi con castagne, vino novello, musica e tradizioni.

Mare, musica e teatro

Salerno Boat Show: a Marina d’Arechi prosegue fino all’11 novembre la 9ª edizione del salone nautico, con ingresso gratuito, barche da ammirare, prove in mare e attività per le famiglie.

a Marina d’Arechi prosegue fino all’11 novembre la 9ª edizione del salone nautico, con ingresso gratuito, barche da ammirare, prove in mare e attività per le famiglie. “La vedova allegra”: alle 21 al Teatro Verdi di Salerno la penultima replica dell’operetta di Franz Lehár, diretta da Iacopo Sipari di Pescasseroli con la regia di Massimiliano Gallo. L’ultima è domenica 8 alle 18.

alle 21 al Teatro Verdi di Salerno la penultima replica dell’operetta di Franz Lehár, diretta da Iacopo Sipari di Pescasseroli con la regia di Massimiliano Gallo. L’ultima è domenica 8 alle 18. Sal Da Vinci al Palasele: concerto serale a Eboli del cantante reduce dal successo di Sanremo 2026, unica data in provincia.

concerto serale a Eboli del cantante reduce dal successo di Sanremo 2026, unica data in provincia. Teatro a Salerno: al Teatro Nuovo “Una vacanza coi fiocchi” con Gino Rivieccio e Daniela Cenciotti, al Teatro delle Arti “Nemici come prima” con Francesco Procopio, al Teatro Arbostella le ultime repliche de “Il Pidocchio”. Sono in cartellone anche le repliche di “Finché giudice non ci separi” con Biagio Izzo.

Cultura e incontri

“Disegnare lo schermo”: al Complesso San Michele di Salerno si inaugura la mostra di Gio Quasirosso su cinema e illustrazione, visitabile fino al 14 novembre.

al Complesso San Michele di Salerno si inaugura la mostra di Gio Quasirosso su cinema e illustrazione, visitabile fino al 14 novembre. Giornata europea del gas radon: a Salerno, al Saint Joseph Resort, un convegno nazionale promosso dal collegio dei geometri sulla prevenzione negli edifici (ingresso gratuito con iscrizione).

Il giorno dopo. Domenica 8 novembre il programma continua con “Andamento Lento” a Castelnuovo Cilento, la festa di San Martino al santuario del Rovo di Cava de’ Tirreni (fino all’11), i presepi artigianali di Scafati e la sfida di basket tra Scafati e Napoli.

Il santo del giorno: San Willibrordo

Il 7 novembre la Chiesa cattolica ricorda San Willibrordo, vescovo e apostolo della Frisia. Nato in Northumbria intorno al 658, fu consacrato vescovo a Roma da papa Sergio I e dedicò la vita all’evangelizzazione dei Paesi Bassi. Fondò l’abbazia di Echternach, in Lussemburgo, dove morì nel 739: è oggi patrono di Lussemburgo e dei Paesi Bassi.

Il Martirologio Romano ricorda nella stessa data anche San Prosdocimo, primo vescovo di Padova, Sant’Ercolano, vescovo e martire di Perugia nel VI secolo, e Sant’Engelberto, arcivescovo di Colonia ucciso nel 1225. Tra i santi più recenti c’è San Vincenzo Grossi, sacerdote e fondatore delle Figlie dell’Oratorio.

Accadde oggi, 7 novembre

1492: un meteorite di circa 120 chilogrammi cade a Ensisheim, in Alsazia: è uno dei casi più antichi di caduta documentata.

un meteorite di circa 120 chilogrammi cade a Ensisheim, in Alsazia: è uno dei casi più antichi di caduta documentata. 1867: a Varsavia nasce Marie Curie, la scienziata due volte premio Nobel.

a Varsavia nasce Marie Curie, la scienziata due volte premio Nobel. 1913: ad Algeri, in Algeria, nasce lo scrittore e filosofo Albert Camus, Nobel per la letteratura nel 1957.

ad Algeri, in Algeria, nasce lo scrittore e filosofo Albert Camus, Nobel per la letteratura nel 1957. 1917: a Pietrogrado i bolscevichi prendono il potere con l’assalto al Palazzo d’Inverno, secondo il calendario gregoriano: è la Rivoluzione d’Ottobre.

a Pietrogrado i bolscevichi prendono il potere con l’assalto al Palazzo d’Inverno, secondo il calendario gregoriano: è la Rivoluzione d’Ottobre. 1940: negli Stati Uniti crolla il ponte di Tacoma Narrows, il “Galloping Gertie”, travolto dalle oscillazioni provocate dal vento.

negli Stati Uniti crolla il ponte di Tacoma Narrows, il “Galloping Gertie”, travolto dalle oscillazioni provocate dal vento. 2000: Hillary Clinton è la prima first lady degli Stati Uniti a essere eletta al Senato.

Buona giornata e buon sabato a tutti i lettori di InfoCilento!

Le notizie di ieri

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