Almanacco 4 novembre 2026: meteo, eventi, santo e storia

Oggi, mercoledì 4 novembre 2026, il calendario si apre nel segno della memoria. L’Italia celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, la ricorrenza che ricorda la fine della Prima guerra mondiale e il completamento del percorso di unificazione del Paese. È anche il giorno in cui si rende omaggio ai caduti, con le cerimonie davanti ai monumenti che quasi ogni comune, anche nel Cilento e nel Salernitano, custodisce nelle sue piazze.

Siamo nel cuore dei giorni di passaggio tra la Commemorazione dei defunti e San Martino, quando l’autunno entra nel vivo: le castagne, il mosto che diventa vino, le prime giornate davvero fresche. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, oggi si respira un po’ di tregua. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla giornata nella nostra provincia.

Meteo a Salerno e provincia

Il vortice di bassa pressione che ha portato piogge e vento negli ultimi giorni si allontana verso la Grecia. Per la provincia di Salerno si annuncia una giornata asciutta e stabile, con nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino sia al pomeriggio. Al Sud le schiarite saranno più ampie sui settori tirrenici, quindi sulla fascia costiera dal Golfo di Salerno al Cilento, mentre il vento perde intensità.

Sulle temperature, le massime potranno toccare valori vicini ai 20 gradi lungo la costa, su livelli decisamente miti per il periodo. Qualche nuvola in più è attesa in serata, soprattutto verso lo Ionio. Occhio alle zone interne e alle valli, dove al mattino non si escludono foschie e nebbie.

Lo sguardo è già al fine settimana: per sabato 7 e domenica 8 novembre le previsioni indicano un possibile nuovo peggioramento al Centro-Sud, quindi conviene seguire gli aggiornamenti prima di programmare gite e uscite.

Eventi in provincia di Salerno

Cerimonie del 4 novembre. Come ogni anno, in molti comuni della provincia sono previsti alzabandiera, deposizione di corone d’alloro ai monumenti ai caduti e momenti di raccoglimento con le autorità civili, militari e le associazioni combattentistiche e d’arma. Orari e programmi variano da comune a comune: meglio consultare i canali ufficiali delle amministrazioni.

Musei e parchi archeologici gratis. Il 4 novembre 2026 è una delle date a ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali, secondo l’iniziativa del Ministero della Cultura. Un’occasione per una visita fuori porta tra i siti archeologici e i musei statali del nostro territorio, con orari e modalità di prenotazione da verificare sui siti ufficiali.

Mostre in corso a Salerno. Fino al 22 novembre restano visitabili, a ingresso gratuito, la retrospettiva dedicata a Franco Panella al Pavilion Lautania Valley e il progetto espositivo della Sandro Bongiani Arte Contemporanea.

Sport e mare. Prosegue nel golfo la Vela d’Autunno, il trofeo velico che ha il suo porto base ad Agropoli e va avanti fino a fine novembre. Per i runner, domenica 8 novembre a Castellabate è in calendario la Corsa di San Martino.

Il santo del giorno: San Carlo Borromeo

Il 4 novembre la Chiesa ricorda San Carlo Borromeo, vescovo. Nato ad Arona nel 1538, fu arcivescovo di Milano e una delle figure centrali della riforma cattolica dopo il Concilio di Trento. Si distinse per la cura dei poveri, la formazione del clero e l’impegno durante la peste che colpì Milano nel 1576. Morì nel 1584 e fu canonizzato nel 1610. È patrono di seminaristi, catechisti e di chi si occupa di formazione religiosa.

Auguri a chi festeggia l’onomastico: Carlo, Carla e tutte le varianti, da Carletto a Carmine per tradizione locale.

Accadde oggi, 4 novembre

1918 : entra in vigore l’armistizio di Villa Giusti, firmato tra l’Italia e l’Impero austro-ungarico. Per l’Italia è la fine della Prima guerra mondiale.

: entra in vigore l’armistizio di Villa Giusti, firmato tra l’Italia e l’Impero austro-ungarico. Per l’Italia è la fine della Prima guerra mondiale. 1921 : a Roma, all’Altare della Patria, viene tumulato il Milite Ignoto, simbolo dei caduti senza nome.

: a Roma, all’Altare della Patria, viene tumulato il Milite Ignoto, simbolo dei caduti senza nome. 1922 : l’archeologo britannico Howard Carter individua il primo gradino che porta alla tomba di Tutankhamon, nella Valle dei Re.

: l’archeologo britannico Howard Carter individua il primo gradino che porta alla tomba di Tutankhamon, nella Valle dei Re. 1956 : le truppe sovietiche entrano a Budapest per schiacciare la rivolta ungherese.

: le truppe sovietiche entrano a Budapest per schiacciare la rivolta ungherese. 1966 : l’Arno esce dagli argini e Firenze viene devastata da una delle alluvioni più gravi della sua storia. Nei giorni successivi il maltempo colpisce anche altre aree del Paese.

: l’Arno esce dagli argini e Firenze viene devastata da una delle alluvioni più gravi della sua storia. Nei giorni successivi il maltempo colpisce anche altre aree del Paese. 1979 : a Teheran, studenti iraniani occupano l’ambasciata degli Stati Uniti: inizia la crisi degli ostaggi.

: a Teheran, studenti iraniani occupano l’ambasciata degli Stati Uniti: inizia la crisi degli ostaggi. 1995 : a Tel Aviv viene assassinato il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin.

: a Tel Aviv viene assassinato il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin. 2008: Barack Obama viene eletto presidente degli Stati Uniti, il primo afroamericano a raggiungere la Casa Bianca.

Le notizie di ieri

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