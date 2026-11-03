Aquara, furgone per fiori con pesce senza tracciabilità: inseguimento e sequestro

Un controllo della Polizia Municipale ad Aquara si è concluso con il sequestro di un furgoncino e della merce ittica trasportata a bordo. Il mezzo, infatti, è risultato autorizzato unicamente al trasporto di fiori, ma veniva impiegato per movimentare prodotti alimentari.

L’inseguimento e l’intervento dell’agente in servizio

A bordo del veicolo viaggiavano due uomini. Secondo le prime ricostruzioni, l’intervento della Polizia Locale è stato preceduto da un inseguimento, durante il quale l’agente in servizio ha tentato di fermare il furgoncino prima di riuscire a bloccarlo. A condurre l’operazione è stato l’agente di Polizia Municipale Mariangelo Iuliano, che ha effettuato gli accertamenti del caso e contestato le irregolarità riscontrate.

Multa da 5mila euro e verifiche dell’Asl Salerno

Per le violazioni accertate dalla Polizia Locale è stata elevata una sanzione amministrativa di 5mila euro e sono state prontamente allertate le autorità preposte. Sul posto è intervenuto successivamente anche il personale dell’Asl Salerno: i funzionari sanitari hanno eseguito ulteriori verifiche sulla merce, procedendo al sequestro dei prodotti ittici privi di tracciabilità.

Gli approfondimenti delle autorità competenti

Sono ora al vaglio degli organi competenti le eventuali ulteriori violazioni in materia di trasporto, conservazione, tracciabilità e vendita degli alimenti.