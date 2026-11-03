Alburni

Aquara, furgone per fiori con pesce senza tracciabilità: inseguimento e sequestro

Controlli della Polizia Municipale ad Aquara: fermato furgone autorizzato ai fiori ma carico di pesce. Scatta la sanzione da 5mila euro e il sequestro ASL

Di:
Alessandra Pazzanese
Sequestro pesce Aquara

Un controllo della Polizia Municipale ad Aquara si è concluso con il sequestro di un furgoncino e della merce ittica trasportata a bordo. Il mezzo, infatti, è risultato autorizzato unicamente al trasporto di fiori, ma veniva impiegato per movimentare prodotti alimentari.

L’inseguimento e l’intervento dell’agente in servizio

A bordo del veicolo viaggiavano due uomini. Secondo le prime ricostruzioni, l’intervento della Polizia Locale è stato preceduto da un inseguimento, durante il quale l’agente in servizio ha tentato di fermare il furgoncino prima di riuscire a bloccarlo. A condurre l’operazione è stato l’agente di Polizia Municipale Mariangelo Iuliano, che ha effettuato gli accertamenti del caso e contestato le irregolarità riscontrate.

Leggi anche:

Controne, Donato Perillo apre la sede elettorale: sfida a Poti per il 2027
Sicignano degli Alburni: sequestrata officina meccatronica abusiva
Officina abusiva ad Ascea: sequestrato capannone con auto e rifiuti speciali

Multa da 5mila euro e verifiche dell’Asl Salerno

Per le violazioni accertate dalla Polizia Locale è stata elevata una sanzione amministrativa di 5mila euro e sono state prontamente allertate le autorità preposte. Sul posto è intervenuto successivamente anche il personale dell’Asl Salerno: i funzionari sanitari hanno eseguito ulteriori verifiche sulla merce, procedendo al sequestro dei prodotti ittici privi di tracciabilità.

Gli approfondimenti delle autorità competenti

Sono ora al vaglio degli organi competenti le eventuali ulteriori violazioni in materia di trasporto, conservazione, tracciabilità e vendita degli alimenti.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.