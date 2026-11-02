Alburni

Controne, Donato Perillo apre la sede elettorale: sfida a Poti per il 2027

Il medico Donato Perillo inaugura la sede elettorale a Controne e avvia la campagna per le amministrative 2027. Possibile sfida con il sindaco uscente Ettore Poti

Di:
Alessandra Pazzanese
Controne, Donato Perillo apre la sede elettorale: sfida a Poti per il 2027

Si accendono i riflettori sulla prossima competizione elettorale a Controne. Il medico Donato Perillo ha avviato ufficialmente il proprio percorso in vista delle amministrative con l’inaugurazione della sede elettorale, avvenuta ieri, domenica 1° novembre, in piazza Umberto I, al civico 5.

Chi è il candidato: slogan e valori della lista

Quarantacinque anni, medico psichiatra presso l’ospedale di Oliveto Citra, Perillo si è presentato alla comunità con lo slogan «Persone – Idee – Comunità» e il messaggio «Le nostre radici, il nostro futuro».

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Verso le elezioni 2027: la possibile sfida con il sindaco Ettore Poti

La sua candidatura potrebbe aprire la strada a un confronto elettorale con il sindaco uscente Ettore Poti, in vista del rinnovo dell’amministrazione comunale previsto per la primavera 2027.

Dal canto suo, il sindaco Poti si proporrebbe per rappresentare la continuità amministrativa: Poti è attualmente al suo secondo mandato consecutivo da primo cittadino di Controne.

La sede di Piazza Umberto I come spazio di partecipazione

L’inaugurazione della sede ha rappresentato un primo momento pubblico di incontro e condivisione, oltre che un passaggio nell’organizzazione del percorso elettorale.

La sede, aperta alla partecipazione dei cittadini, si propone come luogo di confronto e raccolta di idee sul futuro del paese.

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