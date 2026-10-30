Prevenzione del tumore al seno: negli Alburni arriva l’Aperitivo in Rosa

La prevenzione e la ricerca scientifica sul tumore al seno passano per l’unione delle comunità e la condivisione del territorio. In occasione del Mese Internazionale della Prevenzione del Tumore al Seno, le amministrazioni comunali di Sant’Angelo a Fasanella, Ottati e Corleto Monforte hanno promosso un’iniziativa congiunta per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce e sostenere concretamente le attività di ricerca.

L’evento, intitolato “Aperitivo in Rosa”, punta a coniugare un momento di aggregazione sociale e informazione sanitaria a un gesto tangibile di solidarietà, coinvolgendo residenti e visitatori dell’area degli Alburni.

L’appuntamento e le finalità dell’iniziativa

L’evento si terrà sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 12:00, nella cornice di Piazza Ortale a Sant’Angelo a Fasanella. La manifestazione rappresenta una tappa fondamentale nel calendario locale dedicato alla salute femminile e intende ribadire il valore strategico della prevenzione primaria e secondaria nello screening oncologico.

L’intero ricavato delle donazioni raccolte durante l’iniziativa sarà integralmente devoluto alla ricerca scientifica contro il tumore al seno, a sostegno dei percorsi di studio e cura promossi a livello nazionale.

La sinergia tra le amministrazioni locali

La collaborazione tra le tre municipalità dell’entroterra cilentano testimonia una volontà precisa di far rete su tematiche di impatto sociale e sanitario. Come sottolineato nel messaggio promosso congiuntamente dagli enti organizzatori:

«Ottobre è il Mese Internazionale della Prevenzione del Tumore al Seno. Per questa occasione, le Amministrazioni comunali di Sant’Angelo a Fasanella, Ottati e Corleto Monforte, insieme, hanno organizzato un momento di incontro e di sensibilizzazione, che prende il nome di “Aperitivo in Rosa”. Il ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca. Grazie a chi vorrà dare il proprio contributo.»

L’invito alla partecipazione è aperto a tutta la cittadinanza, nell’ottica di promuovere una cultura della prevenzione diffusa e accessibile.