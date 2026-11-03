Sassano, viola i vincoli della sorveglianza speciale: scatta l’arresto e il trasferimento in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e della Stazione di Sassano hanno tratto in arresto un uomo del posto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, a seguito dell’accertamento di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. L’operazione, condotta nelle prime ore della mattinata con il supporto operativo dell’Aliquota Radiomobile, ha portato all’immediata esecuzione dell’ordinanza cautelare e al successivo trasferimento del soggetto presso la struttura circondariale competente.

I dettagli dell’operazione e l’aggravamento della misura

L’intervento militare si inserisce nel contesto dei capillari servizi di controllo del territorio svolti dalle forze dell’ordine nel Vallo di Diano, volti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e la tutela dell’ordine pubblico. A fronte delle inosservanze riscontrate e documentate dall’Arma, la Procura della Repubblica di Lagonegro ha formulato la richiesta di aggravamento della misura preventiva preesistente, ritenendo non più adeguate le sole restrizioni della sorveglianza speciale.

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito senza disordini e l’indagato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi adempimenti processuali.