Cronaca

Sassano, viola i vincoli della sorveglianza speciale: scatta l’arresto e il trasferimento in carcere

Un uomo di Sassano è stato arrestato e trasferito in carcere dai Carabinieri dopo aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale. Disposto l'aggravamento dalla Procura di Lagonegro

Di:
Erminio Cioffi
Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e della Stazione di Sassano hanno tratto in arresto un uomo del posto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, a seguito dell’accertamento di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. L’operazione, condotta nelle prime ore della mattinata con il supporto operativo dell’Aliquota Radiomobile, ha portato all’immediata esecuzione dell’ordinanza cautelare e al successivo trasferimento del soggetto presso la struttura circondariale competente.

I dettagli dell’operazione e l’aggravamento della misura

L’intervento militare si inserisce nel contesto dei capillari servizi di controllo del territorio svolti dalle forze dell’ordine nel Vallo di Diano, volti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e la tutela dell’ordine pubblico. A fronte delle inosservanze riscontrate e documentate dall’Arma, la Procura della Repubblica di Lagonegro ha formulato la richiesta di aggravamento della misura preventiva preesistente, ritenendo non più adeguate le sole restrizioni della sorveglianza speciale.

Leggi anche:

Polla, svolta per l’ex impianto S.R.A.: verso l’avvio della bonifica
Vallo di Diano, raffica di furti nei supermercati: due denunciati
Cento anni di esplorazioni alle Grotte di Pertosa-Auletta: la mostra della Fondazione MIdA

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito senza disordini e l’indagato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi adempimenti processuali.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.