Cronaca

Vallo di Diano, raffica di furti nei supermercati: due denunciati

Due uomini bloccati a Sant'Arsenio dopo una serie di colpi nei supermercati del Vallo di Diano. Decisivo l'intervento di un poliziotto fuori servizio

Di:
Erminio Cioffi
Carabinieri Sala Consilina

Due persone sono state denunciate in stato di libertà a seguito di una serie di furti, consumati e tentati, ai danni di alcuni supermercati del Vallo di Diano.

L’allarme lanciato da un poliziotto fuori servizio

L’operazione è scattata nel pomeriggio di sabato. A far partire le verifiche è stata l’intuizione di un poliziotto fuori servizio che, insospettito dalla presenza dei due uomini nei pressi di un centro commerciale a Sant’Arsenio, ha immediatamente allertato la Polizia Locale.

Leggi anche:

Cento anni di esplorazioni alle Grotte di Pertosa-Auletta: la mostra della Fondazione MIdA
Buonabitacolo compie 693 anni: la storia del borgo del Vallo di Diano
IOC Sacco di Sant’Arsenio sul podio al concorso sul Suino Nero

La ricostruzione dei furti nel Vallo di Diano

Gli agenti della Polizia Locale, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, hanno avviato tempestivamente gli accertamenti sul territorio. Dalle ricostruzioni è emerso che i due avrebbero asportato merce e prodotti alimentari da un supermercato di Sant’Arsenio e da un altro esercizio situato ad Atena Lucana, oltre a tentare un ulteriore colpo nella medesima area.

Denuncia a piede libero e indagini in corso

I responsabili, due cittadini georgiani residenti nell’area napoletana, sono stati identificati e denunciati a piede libero alle autorità giudiziarie con l’accusa di furto e ricettazione. Le forze dell’ordine stanno ora svolgendo ulteriori verifiche per accertare un eventuale coinvolgimento dei due uomini in altri episodi analoghi registrati di recente ai danni dei supermercati della zona.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.