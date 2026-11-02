Vallo di Diano, raffica di furti nei supermercati: due denunciati

Due persone sono state denunciate in stato di libertà a seguito di una serie di furti, consumati e tentati, ai danni di alcuni supermercati del Vallo di Diano.

L’allarme lanciato da un poliziotto fuori servizio

L’operazione è scattata nel pomeriggio di sabato. A far partire le verifiche è stata l’intuizione di un poliziotto fuori servizio che, insospettito dalla presenza dei due uomini nei pressi di un centro commerciale a Sant’Arsenio, ha immediatamente allertato la Polizia Locale.

La ricostruzione dei furti nel Vallo di Diano

Gli agenti della Polizia Locale, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, hanno avviato tempestivamente gli accertamenti sul territorio. Dalle ricostruzioni è emerso che i due avrebbero asportato merce e prodotti alimentari da un supermercato di Sant’Arsenio e da un altro esercizio situato ad Atena Lucana, oltre a tentare un ulteriore colpo nella medesima area.

Denuncia a piede libero e indagini in corso

I responsabili, due cittadini georgiani residenti nell’area napoletana, sono stati identificati e denunciati a piede libero alle autorità giudiziarie con l’accusa di furto e ricettazione. Le forze dell’ordine stanno ora svolgendo ulteriori verifiche per accertare un eventuale coinvolgimento dei due uomini in altri episodi analoghi registrati di recente ai danni dei supermercati della zona.