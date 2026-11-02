Attualità

IOC Sacco di Sant’Arsenio sul podio al concorso sul Suino Nero

Le studentesse dell'IOC Sacco di Sant'Arsenio conquistano il secondo posto al Concorso Enogastronomico Interregionale dedicato al Suino Nero di Calabria.

Di:
Erminio Cioffi
Studenti Sant'Arsenio

Grande soddisfazione per l’IOC “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio, protagonista al 1° Concorso Enogastronomico Interregionale “Il Suino Nero di Calabria Flambé”, svoltosi a San Giorgio Morgeto, in provincia di Reggio Calabria.

Una sfida tra sei regioni italiane

La manifestazione ha visto confrontarsi le eccellenze di sei regioni: Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata, Lazio e Puglia. A rappresentare con orgoglio il territorio campano è stato proprio l’istituto di Sant’Arsenio.

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Il talento delle studentesse premiato in Calabria

A conquistare un prestigioso secondo posto sono state le studentesse Marta Polito, della classe 4ªB Sala e Vendita, e Rebecca Capua, della classe 5ªA Enogastronomia. Un risultato frutto di preparazione, tecnica, creatività e passione, che ha permesso alle due giovani di distinguersi in una competizione di alto livello dedicata alla valorizzazione della cultura e delle tipicità enogastronomiche.

Il ruolo dei docenti e l’orgoglio della dirigenza

Fondamentale è stato il lavoro dei docenti Pasquale Masullo e Michele Steveley Girardi Falcone, che hanno seguito e preparato le studentesse. Viva soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica, la professoressa Antonietta Cembalo, che ha rivolto i suoi complimenti ad allieve e insegnanti per aver portato in alto il nome dell’IOC Sacco di Sant’Arsenio e dell’intera regione in un contesto interregionale di rilievo.

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