IOC Sacco di Sant’Arsenio sul podio al concorso sul Suino Nero

Grande soddisfazione per l’IOC “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio, protagonista al 1° Concorso Enogastronomico Interregionale “Il Suino Nero di Calabria Flambé”, svoltosi a San Giorgio Morgeto, in provincia di Reggio Calabria.

Una sfida tra sei regioni italiane

La manifestazione ha visto confrontarsi le eccellenze di sei regioni: Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata, Lazio e Puglia. A rappresentare con orgoglio il territorio campano è stato proprio l’istituto di Sant’Arsenio.

Il talento delle studentesse premiato in Calabria

A conquistare un prestigioso secondo posto sono state le studentesse Marta Polito, della classe 4ªB Sala e Vendita, e Rebecca Capua, della classe 5ªA Enogastronomia. Un risultato frutto di preparazione, tecnica, creatività e passione, che ha permesso alle due giovani di distinguersi in una competizione di alto livello dedicata alla valorizzazione della cultura e delle tipicità enogastronomiche.

Il ruolo dei docenti e l’orgoglio della dirigenza

Fondamentale è stato il lavoro dei docenti Pasquale Masullo e Michele Steveley Girardi Falcone, che hanno seguito e preparato le studentesse. Viva soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica, la professoressa Antonietta Cembalo, che ha rivolto i suoi complimenti ad allieve e insegnanti per aver portato in alto il nome dell’IOC Sacco di Sant’Arsenio e dell’intera regione in un contesto interregionale di rilievo.