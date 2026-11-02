Buonabitacolo compie 693 anni: la storia del borgo del Vallo di Diano

Buonabitacolo festeggia oggi 693 anni di storia. Era il 2 novembre 1333 quando Guglielmo Sanseverino, signore di Padula, Sanza e Policastro, diede vita al nuovo casale concedendo a tre cittadini di Casalnuovo, l’attuale Casalbuono, i terreni sui quali sarebbe sorto il paese.

Le origini urbane e l’origine del nome

Una fondazione pianificata che ancora oggi si legge nella struttura del centro storico, caratterizzato da un impianto regolare e lineare, testimonianza della sua origine come insediamento di nuova fondazione.

Il nome Buonabitacolo richiama proprio le caratteristiche favorevoli del luogo, legate alla salubrità dell’aria e alla sua posizione.

Dalla Certosa di Padula al patrimonio storico

Nel corso dei secoli il paese passò attraverso diverse dominazioni, fino al legame particolarmente importante con la Certosa di Padula, alla quale fu venduto nel 1645.

Ancora oggi il borgo conserva importanti testimonianze del suo passato: dalla Chiesa della Santissima Annunziata al Palazzo Picinni-Leopardi, fino alle cappelle storiche e agli edifici che raccontano secoli di vita della comunità.