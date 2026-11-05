Almanacco 5 novembre 2026: meteo a Salerno, eventi e santo

Oggi, giovedì 5 novembre 2026, è il 309° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: mancano 56 giorni alla fine del 2026. Dopo le giornate di Ognissanti, dei defunti e della ricorrenza del 4 novembre, il calendario entra nel vivo dell’autunno, tra caldarroste, primi freddi e l’attesa per la “estate di San Martino”, che arriverà tra pochi giorni, l’11 novembre.

Il 5 novembre è una data che nel mondo anglosassone ha un significato particolare: nel Regno Unito si celebra la Bonfire Night, la notte dei falò e dei fuochi d’artificio che ricorda la Congiura delle Polveri del 1605. Per l’Onu è inoltre la Giornata mondiale della consapevolezza sugli tsunami. Da noi, invece, l’attenzione è tutta sul weekend delle sagre autunnali, che prende il via già domani nel Cilento.

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Meteo in provincia di Salerno

Dopo una breve tregua dalle piogge, il tempo si prepara a una nuova fase di instabilità, ma i primi effetti riguarderanno soprattutto altre zone d’Italia. Una bassa pressione tra Spagna e Francia, in spostamento verso le Baleari, spinge verso la Penisola un fronte instabile che nella giornata di oggi interesserà in particolare i rilievi alpini del nord-ovest e le due isole maggiori.

Sul resto del Paese, Campania compresa, la giornata dovrebbe trascorrere all’insegna di una nuvolosità variabile e senza precipitazioni significative. Dalla serata è atteso un aumento delle nubi su gran parte del versante tirrenico, quindi anche sul Salernitano e sul Cilento.

Guardando ai prossimi giorni, la fase più instabile si sposterà da venerdì 6 e sabato 7 novembre, con piogge soprattutto al Centro-Nord e qualche fenomeno anche sul basso Tirreno, mentre da domenica 8 è previsto un graduale miglioramento. Chi ha in programma sagre e uscite nel weekend farà bene a seguire gli aggiornamenti.

Eventi in provincia di Salerno

Giornata tranquilla sul fronte degli appuntamenti, in attesa di un fine settimana ricco di sagre e spettacoli:

“La Vedova Allegra” al Teatro Verdi di Salerno – L’operetta di Franz Lehár, diretta da Iacopo Sipari di Pescasseroli con la regia di Massimiliano Gallo, è in scena dal 3 all’8 novembre. Oggi, alle 10.30, ultima matinée riservata alle scuole; le repliche serali sono in programma venerdì 6 e sabato 7 alle 21 e domenica 8 alle 18.

– L’operetta di Franz Lehár, diretta da Iacopo Sipari di Pescasseroli con la regia di Massimiliano Gallo, è in scena dal 3 all’8 novembre. Oggi, alle 10.30, ultima matinée riservata alle scuole; le repliche serali sono in programma venerdì 6 e sabato 7 alle 21 e domenica 8 alle 18. Agenda dell’Università di Salerno – Alle 9, il Dipartimento di Medicina ospita l’evento “Immunologia Clinica e Oncologia Molecolare 2026”, dedicato alle nuove frontiere dell’oncologia di precisione. Nella stessa mattinata, alle 9.30, si discute di cooperazione internazionale.

Gli appuntamenti dei prossimi giorni

Festa della Castagna a Futani – 17ª edizione, da venerdì 6 a domenica 8 novembre.

– 17ª edizione, da venerdì 6 a domenica 8 novembre. Andamento Lento a Castelnuovo Cilento – domenica 8 novembre.

– domenica 8 novembre. Brumalia a Casal Velino – dal 13 al 15 novembre.

Il santo del giorno: Santi Elisabetta e Zaccaria e San Guido Maria Conforti

Il 5 novembre la Chiesa ricorda Elisabetta e Zaccaria, i genitori di Giovanni Battista. Zaccaria era un sacerdote del Tempio di Gerusalemme: ricevette dall’arcangelo Gabriele l’annuncio che sarebbe diventato padre, nonostante l’età avanzata sua e della moglie. Elisabetta, cugina di Maria, accolse la Vergine con le parole che ancora oggi risuonano nell’Ave Maria. Alla nascita di Giovanni, Zaccaria pronunciò il cantico del “Benedictus”, considerato l’ultima profezia dell’Antico Testamento e la prima del Nuovo.

Si ricorda anche San Guido Maria Conforti, nato il 30 marzo 1865 a Casalora di Ravadese, vicino Parma, e morto il 5 novembre 1931. Vescovo e missionario, nel 1895 fondò la Congregazione dei Missionari Saveriani e guidò per 24 anni la diocesi di Parma. Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 17 marzo 1996 e proclamato santo da Benedetto XVI il 23 ottobre 2011.

Buon onomastico a chi si chiama Elisabetta, Zaccaria e Guido!

Accadde oggi, 5 novembre

1605 – A Londra viene sventata la Congiura delle Polveri: Guy Fawkes è arrestato mentre custodisce l’esplosivo destinato a far saltare in aria il Parlamento. Da allora, ogni anno, il Regno Unito ricorda l’evento con falò e fuochi d’artificio.

– A Londra viene sventata la Congiura delle Polveri: Guy Fawkes è arrestato mentre custodisce l’esplosivo destinato a far saltare in aria il Parlamento. Da allora, ogni anno, il Regno Unito ricorda l’evento con falò e fuochi d’artificio. 1757 – A Rossbach, in Sassonia, Federico II di Prussia sconfigge l’esercito franco-imperiale.

– A Rossbach, in Sassonia, Federico II di Prussia sconfigge l’esercito franco-imperiale. 1912 – Woodrow Wilson vince le elezioni presidenziali americane.

– Woodrow Wilson vince le elezioni presidenziali americane. 1914 – Regno Unito e Francia dichiarano guerra all’Impero ottomano.

– Regno Unito e Francia dichiarano guerra all’Impero ottomano. 1940 – Franklin D. Roosevelt è rieletto presidente degli Stati Uniti per la terza volta.

– Franklin D. Roosevelt è rieletto presidente degli Stati Uniti per la terza volta. 1955 – Dopo la ricostruzione postbellica, riapre a Vienna l’Opera di Stato.

– Dopo la ricostruzione postbellica, riapre a Vienna l’Opera di Stato. 2006 – Il Tribunale iracheno condanna a morte Saddam Hussein.

Nati il 5 novembre: l’attrice britannica Vivien Leigh (1913), il cantautore Pierangelo Bertoli (1942), il cantautore canadese Bryan Adams (1959) e l’attrice Tilda Swinton (1960).

Le notizie di ieri

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